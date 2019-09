Maserati – Prodotta nello stabilimento di Grugliasco la Ghibli numero 100 000

Fonte : sportfair

(Di martedì 24 settembre 2019)lan° 100.000 presso loAvv. Giovanni Agnelli diQuesta mattina presso loAvv. Giovanni Agnelli Plant (AGAP), dove vengono prodotte la berlina sportivae l’ammiraglia Quattroporte, si è celebrato il raggiungimento di un importante traguardo: ha lasciato la linea di produzione lan°100.000. Si tratta di unaS Q4 nell’allestimento GranSport di colore esterno Blu Emozione con gli interni in pelle naturale Pieno Fiore di colore nero. Gli esterni dellaGranSport si caratterizzano non solo per i proiettori Full LED adattivi a matrice, ma anche per gli inserti Black Piano sul paraurti anteriore, la scritta “GranSport” sul parafango anteriore, le minigonne in tinta vettura, le pinze freno di colore rosso e i cerchi in lega lucidati da 20”. La vettura è destinata al mercato italiano, dove la berlina ...

