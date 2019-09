L’Inter lancia il nuovo programma di Membership dedicato ai tifosi

Immobile-Marusic - la Lazio batte il Parma e si rilancia in zona Europa : successo scaccia crisi in vista delL’Inter : Grazie ai gol di Immobile e Marusic la Lazio supera il Parma e torna al successo dopo 3 partite: i biancocelesti si rilanciano in zona Europa in attesa del big match contro l’Inter capolista Nonostante siamo solo ad inizio stagione, l’atmosfera in casa Lazio non è delle migliori. Il pareggio nel derby e la successiva sconfitta contro la Lazio in campionato, alla quale ha fatto seguito un ko abbastanza simile (entrambi in rimonta) in Europa ...

Sconcerti : Lukaku rilancia L’Inter come Ronaldo con la Juve : La conclusione dell’affare Lukaku è una vittoria per l’Inter, scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera, una promozione per Marotta, un rilancio di forza e immagine e “un effetto generale che assomiglia un po’ a quello di Ronaldo un anno fa”. Un acquisto che dice a tutta la squadra che i tempi sono cambiati e che si è avviato un percorso di crescita. Ma non basta. Lukaku è un giocatore fondamentale, ma è solo ...

Calciomercato Juventus - sfida lanciata alL’Inter per Lukaku : Dybala possibile contropartita per lo United : La Juventus fa sul serio per l’attaccante belga, lanciando la sfida all’Inter da tempo sul giocatore Non solo l’Inter, anche la Juventus si è messa sulle tracce di Romelu Lukaku. Il club bianconero ha intenzione di soffiare l’attaccante belga ai nerazzurri, che continuano ad avere problemi nel trovare l’intesa economica con il Manchester United. AFP/LaPresse La richiesta di 83 milioni è troppo eccessiva per la ...