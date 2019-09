La7 | Cacciari | “Ue fa accordi con Libia e finge di non vedere le condizioni bestiali dei

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2019) “Nell’accordo di Malta non c’è traccia di ciò che ormai tutti sanno. E cioè dellein cui vengono trattati i migranti nei cosiddetti campi di accoglienza libici. Ma la Ue può far finta di non sapere e di nonquesta situazione bestiale? Siamo al livello di quei Paesi che nel ’39-’40vano di non sapere nulla dei campi di concentramento nazisti“. E’ il duro j’accuse del filosofo Massimo, nel corso della trasmissione Otto e Mezzo, su La7. E aggiunge: “Questa è una cosa pazzesca. Ma come fa la Ue a non riconoscere questa situazione ine a non voler sapere come stanno quelle persone? Qualiè possibile fare con un Paese che tortura e tiene imprigionati nei lager migliaia e migliaia di persone? Parliamo di Europa dei diritti e non solo lasciamo quelle persone spesso e volentieri annegare ...

