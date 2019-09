Inter | Conte sulla corsa scudetto | “Non sottovalutate il Napoli | vi dico perché…”

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 24 settembre 2019)Antoniotecnico dell’, èvenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio. Ecco quanto ha detto anche per laallo: “E’ un percorso lungo per lo. Dovremo essere bravi a rialzarci. Vedo troppo proclami dopo quattro giornati. Ho l’esperienza giusta per dire che tutto questo viene fatto ad arte per darci qualche bella saccagnata (batosta ndr). Non sarà facile. Ci sono due squadre molto forti. Ilnon lo state calcolando. E’ una squadra molto molto forte, con un grande allenatore. Non hanno venduto e hanno comprato e migliorato la rosa. La Juventus è ancora più forte” NOTIZIE SULCLICCA QUI Leggi anche: Sky, Ugolini: “Castel Volturno, da valutare le condizioni di due azzurri: formazione diversa…” Edo De Laurentiis: “Vogliamo ...

Inter : ?? | LIVELa conferenza di Antonio Conte in diretta dal Centro Sportivo Suning ??#InterLazio - SkySport : ? #UltimOra #Inter ?? Verso #InterLazio ?? #Conte ?? '#Lukaku? Non importa chi segna, bisogna vincere le partite.… - matteosalvinimi : #Salvini: Conte? Ne conosco solo uno, e allena l’Inter. Altri rispettabili purtroppo non ne conosco. ?? Diretta Facebook #SalviniLive -