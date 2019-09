Genoa | Andreazzoli | “Confronto con Preziosi? E’ stato un dialogo amabile”

Genoa - Preziosi avverte Andreazzoli : 'Non si può più sbagliare' : La partita di mercoledì sera contro il Bologna rappresenta una ghiotta occasione per il Genoa di rilanciarsi in classifica e di rimediare ai due ko di fila con Atalanta e Cagliari. I grifoni di Aurelio Andreazzoli erano partiti a razzo in campionato, fermando la Roma all'Olimpico con un pirotecnico 3-3 e superando 2-1 la Fiorentina di Montella al Ferraris. Poi la sconfitta all'ultimo respiro con l'ex Gasperini, quindi il netto 3-1 alla Sardegna ...

Genoa - rammarico Andreazzoli : “Dovevamo capitalizzare meglio quanto prodotto” : “Dovevamo concretizzare meglio quanto prodotto, abbiamo avuto cinque occasioni pulite e contro una squadra come questa e in Serie A poi non si può che piangere sul latte versato. Mi dispiace che la prestazione non vada a coincidere col risultato, dobbiamo lavorare per essere produttivi”. Così ai microfoni di Sky Sport il tecnico del Genoa Aurelio Andreazzoli dopo la sconfitta per 3-1 del suo Genoa a Cagliari. “I ragazzi ...

Diretta Cagliari Genoa/ Streaming video e tv : Maran vs Andreazzoli - storie diverse : Diretta Cagliari Genoa Streaming video e tv, quote e risultato live: il confronto degli allenatori verso l'anticipo della quarta giornata di Serie A.

Genoa - Andreazzoli tira dritto : 'Il nostro obiettivo è vincere tutte le partite' : Una partita che potrà dire molte sulle ambizioni del Genoa in campionato. In quel di Cagliari la truppa di Aurelio Andreazzoli cerca punti pesanti per rilanciarsi in alta classifica. Non sarà facile contro gli isolani, sempre temibili in casa e notevolmente rinforzati rispetto alla passata stagione. Andreazzoli non cambia idea dopo il ko con l'Atalanta: 'Stessa mentalità' "Ci aspettiamo contro il Cagliari una partita piena di insidie, che sono ...

Genoa - Andreazzoli alla vigilia : indicazioni sugli uomini e sul modulo : “I numeri dicono che sotto ogni aspetto con l’Atalanta abbiamo giocato alla pari. Secondo me in alcuni ambiti li abbiamo anche superati. Passata la nottata abbiamo cancellato le amarezze, io ho anche ringraziato i ragazzi”. Sono le parole in conferenza stampa del tecnico del Genoa Aurelio Andreazzoli alla vigilia del match di domani in casa del Cagliari. “Le insidie che affrontiamo contro in Sardegna sono le stesse ...

Genoa-Atalanta - le parole di Andreazzoli e Gasperini a fine gara : amarezza contro soddisfazione : Colpaccio in extremis dell’Atalanta a Genoa grazie a Duvan Zapata. Al termine del match, ai microfoni di Dazn, le parole dei due tecnici Andreazzoli e Gasperini. Andreazzoli – “Dobbiamo digerire l’amarezza di un risultato che sembrava ormai portato a casa e invece è andata così. La giocata individuale di Zapata, molto bella, ha risolto tutto, onore a lui, ma sono soddisfatto dell’impegno. Alla squadra non ho ...

Andreazzoli erede di Gasperini? Il tecnico del Genoa risponde così : “Io erede di Gasperini? Non dovete chiedere a me anche se sono onorato dal paragone. Lo stimo molto ed ha fatto tanto per questa piazza, lo dimostra l’interesse per lui dopo tanti anni. Io non ho ancora fatto niente, si e’ lavorato sodo per due mesi, ma il paragone e’ ancora eccessivo”. Sono le dichiarazioni del tecnico del Genoa Aurelio Andreazzoli a Sky Sport risponde a chi lo paragona a Gianpiero Gasperini. ...

Il calcio è divertimento. Le buone premesse del Genoa di Andreazzoli : I tifosi del Genoa non la prendano come una gufata ma quest'anno, a naso, si ha l'impressione che se la godranno molto più loro degli amici-rivali sampdoriani. Due giornate di campionato non fanno una primavera, però la squadra che al debutto pareggia 3-3 in casa della Roma e che nella giornata succ

Genoa-Fiorentina - parola agli allenatori : soddisfazione Andreazzoli - Montella non fa drammi : Genoa-Fiorentina è terminata 2-1, ancora nessuna sconfitta per i liguri mentre sono già due su due per i toscani. Al termine del match, ai microfoni di Sky, le parole degli allenatori. Andreazzoli – “Siamo soddisfatti. Avevamo chiaro il modo come affrontare la Fiorentina e l’abbiamo fatto bene. Era la prima volta che giocavamo davanti al nostro pubblico e ci tenevamo a fare bella figura. Siamo stati bravi e anche belli in ...

Il gesto di Andreazzoli : indica lo stemma del Genoa e mette la mano sul cuore : Dall'Olimpico al Luigi Ferraris, il campionato del Genoa riparte dalla sfida contro la Fiorentina dopo il pareggio spumeggiante contro la Roma di Fonseca. Il Grifone ha preso un punto nella prima giornata di campionato coi giallorossi, al termine di un 3-3 che ha messo in evidenza luci e ombre del nuovo Genoa di Aurelio Andreazzoli. In vista della sfida con la Fiorentina, il tecnico dei rossoblu si aspetta dei miglioramenti da parte dei suoi ...

Genoa - Andreazzoli presenta la sfida contro la Fiorentina : le indicazioni di formazione : “Voglio un Genoa senza remore. Prima al Ferraris? Ai tifosi non chiedo niente, stara’ a noi essere all’altezza delle aspettative”. Sono le dichiarazioni di Aurelio Andreazzoli in vista del match del Genoa contro la Fiorentina. “Siamo felici – ha detto il tecnico -. Perche’ saremo davanti ai nostri tifosi. Ieri l’altro siamo andati a fare visita al Ferraris sotto restaurazione: il terreno ...

Roma-Genoa - Fonseca spiega i motivi del pareggio : Andreazzoli parla di mercato : “Nel primo tempo la squadra ha dominato, ma il problema e’ stato trovare l’equilibrio. Quando una squadra incassa tre gol e’ difficile vincere”. Sono le dichiarazioni di Paulo Fonseca al termine di Roma-Genoa 3-3. “Abbiamo iniziato molto bene, soprattutto nei primi 15 minuti. Il problema non e’ stato in attacco ma nella fase difensiva – ha spiegato il tecnico portoghese ai microfoni di Dazn ...

Roma-Genoa - Andreazzoli in conferenza : il tecnico parla di obiettivi e mercato ed elogia Fonseca : Nuovo allenatore, rosa rivoluzionata, ma l’esordio ufficiale in campionato del Genoa non è dei più semplici. I rossoblu andranno in casa della Roma di Fonseca. Le parole alla vigilia del tecnico dei liguri Aurelio Andreazzoli. “Dal primo giorno qui ho detto che contano i fatti, non le parole. Non ha senso che dica quale sia l’obiettivo stagionale, lo dimostreremo sul campo. Sono però convinto che quando si lavora con ...

Calciomercato - le ufficialità : annunci per Genoa e Spal - vertice tra Preziosi e Andreazzoli : Calciomercato – Due importanti annunci negli ultimi minuti. Il Genoa ha ufficializzato l’arrivo di Marco Pajac dal Cagliari. Il giocatore è già stato allenato dal tecnico Aurelio Andreazzoli. Questo il comunicato: “Il Genoa informa di aver perfezionato con il Cagliari Calcio le procedure per l’acquisizione, a titolo temporaneo con opzione per il riscatto, dei diritti sportivi dell’esterno Marko Pajac”. Intanto è in ...