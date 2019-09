Francesco Sarcina | Vibrazioni Non c' è dolore più grande di perdere i propri

“Quel bacio con Scamarcio”. Parla la moglie di Francesco Sarcina : è andata così : Dopo le polemiche Parla Clizia Incorvaia, la moglie di Francesco Sarcina decide di Parlare della presunta love story avuta con Riccardo Scamarcio che avrebbe avuto un ruolo decisivo nella fine della storia con il leader della Vibrazioni. L’ultima intervista alla stampa è stata quella dell’ex concorrente di Pechino Express, che ha puntato il dito contro l’ex marito e il suo migliore amico.\\ “Scamarcio dice che mi sono inventata la storia del ...

Clizia Incorvaia festeggia i 4 anni della figlia Nina - assente l’ex compagno Francesco Sarcina : In vacanza in Sicilia insieme alla sua bambina, Clizia Incorvaia ha festeggiato da sola il compleanno della piccola Nina, la figlia nata dall’amore con Francesco Sarcina. La modella e influencer ha organizzato per la figlia che ha compiuto 4 anni poche ore fa una tradizionale festa a tema, party che ha riunito in spiaggia un gruppo di amici che hanno festeggiato la piccola. Non c’era Sarcina con Nina, ufficialmente assente per lavoro ma Clizia ...

Adesso parla lei. Dopo la dichiarazione shock di Francesco Sarcina, che in un'intervista al Corriere ...

Clizia Incorvaia : "Francesco Sarcina voleva farmi sentire una nullità. Scamarcio? Si prenda le sue responsabilità" : "Scamarcio dice che mi sono inventata la storia del nostro bacio per farmi pubblicità e sfruttare la fine del mio matrimonio con Francesco Sarcina. Intanto è stato Francesco a raccontare tutto. E prima che questo accadesse io lavoravo di più. Altro che pubblicità. In seconda battuta, in realtà Scamarcio ha parlato tramite un amico. Ma io devo rispondere a Scamarcio o al suo amico? Se deve parlare, parli e io risponderò a lui, non agli amici. ...

Tradimento Incorvaia-Scamarcio/ Toni Sarcina 'Francesco? Ucciso da Riccardo e Clizia' : Sarcina-Incorvaia-Scamarcio è il caso dell'estate, lo zio dell'artista spiega: 'A Clizia piace apparire. Mio nipote si fidava di Riccardo'.

Francesco Sarcina - VACANZE SENZA CLIZIA INCORVAIA?/ 'Miei figli ciò di cui mi nutro' : FRANCESCO SARCINA dopo CLIZIA Incorvaia parte per Lampedusa in vacanza con i figli: 'tutto ciò di cui mi nutro. Buon estate a tutti'

Clizia Incorvaia - l’ex moglie di Francesco Sarcina : “A 18 anni mangiavo una mela al giorno” : Clizia Incorvaia è finita nell’occhio del ciclone nelle scorse settimane per la fine del suo matrimonio con il leader de Le Vibrazioni Francesco Sarcina. A quanto pare, anche se poi sono emerse versioni discordanti, l’influencer e attrice avrebbe avuto un flirt con il testimone di nozze e amico dell’ex marito: Riccardo Scamarcio. Ora il vento delle polemiche sembra essersi placato, è sceso il silenzio sul trio anche perché gli ex coniugi hanno ...

Adesso spunta un video! La moglie di Francesco Sarcina parla : Dopo le voci sul presunto tradimento ai danni di Francesco Sarcina, leader e voce de Le Vibrazioni con l’attore Riccardo Scamarcio, ha deciso di parlare. A IlCorriere.it, Clizia Incorvaia ha spiegato perché ha deciso di chiarire una volta per tutte quello che è successo: “Perché vivo una gogna mediatica: ricevo immagini e insulti raccapriccianti, un tizio mi ha mandato la foto del suo membro con scritto ‘stai con me’, mi hanno augurato di ...

Francesco Sarcina : Mia moglie Clizia mi ha tradito con Scamarcio : Tua moglie che ti tradisce con il tuo migliore amico. L’incubo peggiore che si realizza e manda in frantumi una storia d’amore pazzesca. E’ successo a Francesco Sarcina che a pochi giorni dalla notizia dell’addio da Clizia Incorvaia vuole fare chiarezza. Sceglie le colonne del Corriere della Sera per spiegare come sono andate le cose: “Quando mia moglie mi ha confessato di avermi tradito con Scamarcio, mi ha devastato. Riccardo è stato il mio ...