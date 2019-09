Fernando Llorente | fare gol non è mai stato così bello

FOTO – L’Uefa celebra l’avvio di stagione di Fernando Llorente in maglia azzurra! : L’Uefa celebra Llorente Fernando Llorente ha stupito proprio tutti, con un avvio importante in azzurro: tre gol ed un asssit in sole tre partite. L’Uefa ha celebrato proprio l’avvio di stagione dell’ex Tottenham, riportando su Twitter i numeri di Llorente con la maglia del Napoli. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Leggi anche: Cagliari, Nández: “Partita importante contro il Napoli, in campo ...

«Llorente nuovo re di Napoli» - così Fernando conquista i napoletani : Non sono di certo mancate le palpitazioni sul campo di Lecce per i tifosi azzurri: 4-1 per i ragazzi di Ancelotti e il pranzo della domenica delle famiglie napoletane è finito in dolcezza....

UFFICIALE – Napoli - Fernando Llorente ha scelto il numero 9 : Fernando Llorente vestirà la maglia numero 9 Calcio Napoli – E' arrivata l'ufficialità del numero di maglia di Fernando Llorente. La Lega Serie A ha comunicato che è stato depositato il numero di maglia di Fernando Llorente che ha preso il numero 9 lasciato libero da Simone Verdi che è andato al Torino. Tutti i numeri sono stati comunicati ufficialmente dalla Lega Calcio.

Calciomercato - ufficiale : Fernando Llorente al Napoli : A pochi giorni dalla chiusura del mercato estivo, il Napoli mette a segno ufficialmente un altro colpo. Fernando Llorente indosserà i colori azzurri per la prossima stagione. A dare l'annuncio è il calciatore stesso, tramite un post sui suoi profili social. Contemporaneamente, il Presidente della società partenopea Aurelio De Laurentiis ha accolto l'attaccante spagnolo con un cinguettio su Twitter. Llorente arriva a parametro zero, con un ...

Come gioca e cosa può dare Fernando Llorente al Napoli : Qualcosa di diverso L’affare che porterà Fernando Llorente al Napoli si spiega con le parole che Carlo Ancelotti ha pronunciato giusto ieri, in conferenza stampa: «Llorente ha caratteristiche diverse rispetto ai nostri attaccanti». Evidentemente, lo staff tecnico e i dirigenti del Napoli hanno deciso di acquistare un calciatore che possa offrire delle alternative rispetto ai profili già in rosa. Il centravanti basco è diverso da Milik, ...

Napoli - arriva in Italia Fernando Llorente : dopo le visite mediche firmerà il contratto biennale : Fernando Llorente torna in Italia. L'attaccante spagnolo - secondo Sky Sport - ripartirà con la maglia azzurra: sabato 30 agosto svolgerà le visite mediche per poi firmare il contratto con il Napoli. Si tratterà di un biennale. Tra i convocati spunta Lozano: "Sta bene, è già in un'ottima condizione

Domenica 24 maggio 2020 - a Napoli nasce il mito di Fernando Llorente (FL99) : Domenica, 24 maggio 2020. Al Napoli serve un punto per un meritato e matematico scudetto. La Roma, seconda in classifica, dopo 45 minuti usufruisce della classica pastetta di fine anno a Torino, e vince con una doppietta di Spinazzola, approfittando anche del sesto errore dal dischetto in stagione di Icardi (3 reti per lui). La squadra di Gattuso, in seguito all’esclusione agli ottavi di CL per mano del Psg di Dybala che è costata la panchina a ...