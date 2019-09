Elezioni regionali Umbria 2019 | candidati | data e quando si vota

Le prossime Elezioni regionali in Emilia-Romagna saranno il 26 gennaio 2020 : Le prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna saranno domenica 26 gennaio 2020. Lo ha annunciato la Regione dopo che il presidente della Corte d’Appello di Bologna Giuseppe Colonna ha accettato la data proposta dal presidente Stefano Bonaccini, del Partito Democratico. L’intervallo di tempo

Elezioni 2019 - italiani alle urne per le Regionali : le date e i candidati : Gli italiani potranno dire la loro alle urne: restano infatti tre importanti appuntamenti elettorali nel calendario...

Rousseau - base del M5s approva il “patto civico” per le Elezioni regionali in Umbria : la proposta Di Maio passa con il 60 - 9% : Via libera dalla base del Movimento 5 stelle al “patto civico” per le elezioni regionali in Umbria, proposto da Luigi Di Maio. Il 60,9% dei votanti sulla piattaforma Rousseau hanno votato a favore della proposta del capo politico dei 5 stelle. I votanti sono stati 35.036: i sì sono stati 21.320, i no 13.716, pari al 39,1%. La votazione era aperta a tutti gli iscritti M5S sul territorio nazionale. La regolarità della votazione, spiega ...

Rousseau - base del M5a approva il “patto civico” per le Elezioni regionali in Umbria : la proposta Di Maio passa con il 60 - 9% : Via libera dalla base del Movimento 5 stelle al “patto civico” per le elezioni regionali in Umbria, proposto da Luigi Di Maio. Il 60,9% dei votanti sulla piattaforma Rousseau hanno votato a favore della proposta del capo politico dei 5 stelle. I votanti sono stati 35.036: i sì sono stati 21.320, i no 13.716, pari al 39,1%. La votazione era aperta a tutti gli iscritti M5S sul territorio nazionale. La regolarità della votazione, spiega ...

Elezioni regionali Umbria 2019 : ultimi sondaggi - Salvini “vinciamo” : Elezioni regionali Umbria 2019: ultimi sondaggi, Salvini “vinciamo” Continua la marcia di avvicinamento alle prime Elezioni regionali successive alla crisi del governo gialloverde. Sarà il momento per valutare la lo stato di salute delle principali forze politiche. L’alleanza giallorossa sembra che si ripeterà grazie ad un accordo pre-elettorale (un inedito, nella storia del Movimento 5 Stelle). Le negoziazioni tra M5S ...

Elezioni regionali - rabbia M5s contro il patto col Pd in Umbria : "Dimissioni di massa" : Dalla chat emerge il malumore diffuso che accomuna i portavoce di tutti i livelli, nazionali, Regionali e comunali. "Avanti...

Ferrara - il PD prova a ripartire e inizia a pensare alle Elezioni regionali : Con l'approssimarsi delle elezioni regionali in Emilia Romagna e dopo le ultime sconfitte alle comunali, il Partito Democratico di Ferrara si prepara a una profonda revisione interna e non solo. Tra Franceschini e Marattin Con la nomina o, meglio, con il ritorno di Dario Franceschini al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, si è assistito fondamentalmente al rientro in grande stile del Partito Democratico ferrarese sul grande scenario ...

Pd-M5s - alle Elezioni regionali l'alleanza è improbabile ma non impossibile : Franceschini: "Se c'è la volontà politica si può fare tutto". Ma in Umbria si vota tra un mese, i tempi sono strettissimi...

Speranza : alleiamoci con i Cinquestelle anche per le Elezioni regionali : Speranza: "alleiamoci con il Movimento Cinque Stelle anche alle elezioni regionali". Lo dice il ministro della Sanità e segretario di Leu, Speranza

Elezioni regionali in Germania - boom dell'estrema destra dell'Afd ma sorpasso mancato : I cristiano-democratici (Cdu) della cancelliera Angela Merkel, in calo di 7,4 punti, si confermano primo partito con il 32,0% dei voti ma i populisti di destra dell’Afd arrivano al 27,5% con un aumento di 17,8 punti: è quanto prevedono exit-poll pubblicati dal primo canale pubblico tedesco Ard per le Elezioni regionali in Sassonia, uno dei Laender dell’est della Germania in cui si è votato oggi.Forte balzo ...

Le Elezioni regionali in Germania vanno tenute d’occhio : Domani si voterà nei länder orientali di Brandeburgo e Sassonia, dove sia l'estrema destra che i Verdi stanno andando molto bene

Elezioni - Zingaretti rilancia : "Alleanza Pd-5stelle anche alle Regionali" : Una riproposizione del "cordone sanitario contro le destre" mutuato a Bruxelles. Il segretario del Pd nella sua relazione...

Elezioni regionali Umbria - Verini (Pd) : “Da soli non andiamo da nessuna parte”. E apre al M5S : “Il dialogo con il Movimento 5 stelle, a prescindere da quello che accade a Roma, e altre forze è aperto”. Lo ha detto il commissario umbro del Pd, Walter Verini, parlando delle alleanze per le prossime Elezioni regionali in Umbria. Nelle quali il Partito democratico appoggia un progetto “sociale-civico” e punta “a fare coalizione più ampia possibile”. “Se poi a livello nazionale si realizzerà un ...