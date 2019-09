Anche Nintendo Switch Lite è afflitto dal famoso problema del Joy-Con Drift?

Nintendo Switch Lite - ad un primo contatto rivela maggiore portabilità ma Anche schermo e batterie migliorate rispetto alla console standard : Switch Lite, la versione only portable della console di Nintendo esordisce sul mercato in tre colori, rinuncia a docking station e pad separabili e si prepara a diventare il perfetto compagno da viaggio dei pendolari, vediamo ora nel dettaglio quali differenze si presentano rispetto alla console standard. Le caratteristiche che saltano subito all’occhio sono un monitor più piccolo ma migliorato, un peso minore e una batteria più performante, ...

The Sinking City si prepara ad arrivare Anche su Nintendo Switch questo mese : Attraverso un comunicato stampa, Frogwares ha annunciato la data di uscita di The Sinking City su Nintendo Switch: l'horror lovecraftiano sarà disponile sulla console ibrida a partire dal 12 settembre.Attualmente la versione del gioco sarà esclusivamente digitale: "Inizialmente volevamo rilasciare una versione fisica, sappiamo che molti giocatori lo preferiscono, ma per adesso siamo stati costretti a rimandare" ha dichiarato Sergey Oganesyan, ...

Cyberpunk 2077 potrebbe arrivare Anche su Nintendo Switch? : I ragazzi di CD Projekt RED hanno recentemente realizzato (il gioco sarà disponibile ad ottobre) un porting per Nintendo Switch dell'acclamato The Witcher 3, con risultato decisamente accettabili. I fan si sono quindi domandati se anche il prossimo titolo dello studio, Cyberpunk 2077 subirà lo stesso destino in futuro.Durante una recente intervista la la senior concept artist Marthe Jonkers ha speso qualche parola su questo argomento, non ...

Overwatch potrebbe presto arrivare Anche su Nintendo Switch : I rumor di una possibile versione Nintendo Switch di Overwatch stanno circolando da qualche tempo ormai, e nella giornata di oggi ne sono usciti di nuovi che potrebbero far pensare che il tutto sia destinato ad avverarsi.Secondo quanto emerso da un leak, Overwatch sarà disponibile su Switch a partire dal 18 ottobre, tuttavia dato che questo porting non è ancora stato confermato, vi invitiamo a prendere con le pinze le informazioni riportate in ...

Spyro : il draghetto viola arriva Anche su Nintendo Switch e Steam : Spyro Reignited Trilogy, il videogioco rimasterizzato che ha fatto innamorare i giocatori del "drago viola degli anni '90" atterra su Nintendo Switch e PC, via Steam, in tutto il mondo il 3 settembre.Ma vediamo di seguito i dettagli col comunicato ufficiale Activision: Leggi altro...

FIFA 20 : ecco cosa mAncherà nella versione Nintendo Switch : Electronic Arts ha pubblicato sul suo sito ufficiale una F.A.Q. di FIFA 20 dove fa chiarezza sui contenuti presenti nella versione Nintendo Switch. Come sappiamo già da tempo infatti questa versione, denominata Legacy Edition, sostanzialmente includerà meno contenuti rispetto alle controparti per PS4, Xbox One e PC.Questa edizione "include una presentazione migliorata (menu di gioco e grafiche in sovrimpressione), gli ultimi aggiornamenti di ...

Eastward : il "The Last of Us in pixel art" è in arrivo Anche su Nintendo Switch : Chucklefish, publisher famoso per l'ottimo Stardew Valley, ha annunciato, insieme allo studio Pixpil, che il loro Eastward arriverà su Nintendo Switch.Per chi non lo sapesse, questo Eastward rappresenta il punto di incontro tra Zelda e The Last of Us, con uno stile grafico da SNES, per questo motivo è stato più volte definito come il "The Last of Us in pixel art".In precedenza, il gioco era previsto solamente per PC, tuttavia gli sviluppatori ...

Ori and the Blind Forest sarà disponibile Anche su Nintendo Switch : Nintendo ha recentemente annunciato che Ori and the Blind Forest diventerà presto un'ex-esclusiva Microsoft e che in futuro sarà disponibile anche sulla sua console ibrida Switch a partire dal 27 settembre 2019."La stessa esperienza garantita da Ori and the Blind Forest: Definitive Edition per Xbox e PC è in arrivo anche su Nintendo Switch, vanta inoltre uno spettacolare comparto grafico in 1080p e 60fps, incluse alcune utili funzioni presenti ...

Dopo Nintendo - Microsoft e Sony - Anche Epic Games promette più trasparenza sulle loot box : Epic è l'editore che assieme a Microsoft, Sony e Nintendo, ha promesso più trasparenza per quanto riguarda le loot box.La scorsa settimana, i tre colossi si sono dichiarati d'accordo per far sì che gli sviluppatori che decidono di pubblicare i giochi sulle diverse console, rivelino pubblicamente le percentuali di rarità o probabilità di ottenere oggetti casuali nelle loot box. Questa promessa è stata condivisa da oltre una dozzina di colleghi ...

Monstrum uscirà Anche su Nintendo Switch : Dopo essere state annunciate sia la versione per PlayStation 4 e sia per Xbox One, è in arrivo anche la versione per Nintendo Switch. Preparatevi a salire sul relitto di una nave cargo in cui il giocatore viene cacciato da un mostro, non appena SOEDESCO porterà Monstrum su Nintendo Switch. Come precedentemente annunciato, il terrificante gioco horror arriverà anche su PlayStation 4 e Xbox One. Monstrum uscirà ...

The Outer Worlds di Obsidian Entertainment arriverà Anche su Nintendo Switch : Nintendo ha annunciato oggi che The Outer Worlds, l'imminente gioco di ruolo di fantascienza di Obsidian e Private Division, arriverà ufficialmente su Nintendo Switch.Il porting sarà eseguito da Virtuos, lo sviluppatore che ha lavorato alle versioni per la console ibrida di Dark Souls Remastered, L.A. Noire e Starlink. Sebbene al momento non sia stata annunciata data la data di uscita per la versione Switch, Nintendo ha pubblicato un video con ...