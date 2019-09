21enne per errore immerge il piede in una piccola pozzanghera ma muore folgorato

Dramma a Livorno : imbocca contromano la superstrada in moto - muore calciatore 21enne : Nicola Fiorenzani, attaccante livornese dell'Acciaiolo Calcio, è morto tragicamente in un incidente stradale sulla superstrada Fi-Pi-Li all'altezza dello svincolo di Stagno. Alla base della tragedia una distrazione del centauro che ha imboccato lo svincolo contromano trovandosi di fronte un'auto che lo ha colpito in pieno.Continua a leggere

Vicenza - finge di essere stata molestata per saltare l’esame di matematica - 21enne smascherata : La ragazza di 21 anni, che frequenta la quarta superiore serale, doveva sottoporsi all’esame di riparazione in matematica ma al momento del test si è presentata in lacrime e sotto choc dicendo di essere stata appena molestata in strada. Le indagini della polizia hanno rivelato che non era accaduto assolutamente nulla.Continua a leggere

21enne gelosa accoltella il fidanzato perché non lo chiamava ogni due ore : Una gelosia estrema quella di una ragazza di 21 anni di Londra. La ragazza, dopo una lite furiosa, ha accoltellato il fidanzato perché non lo chiamava ogni due ore per informarla dove stava. Il ragazzo era uscito con un gruppo di amici ed era rimasto d’accordo con la ragazza che l’avrebbe chiamata ogni due ore per dimostrare che non era uscito anche con qualche ragazza. Dopo averla telefonata per la prima volta il ragazzo ha finito il ...

Brindisi - 21enne ai domiciliari per maltrattamenti in famiglia evade : arrestato : Il giovane di 21 anni che nei giorni scorsi, precisamente nella serata tra mercoledì 21 e giovedì 22 agosto, ha aggredito i suoi genitori e la sorella è stato arrestato. Il soggetto infatti, secondo quanto riporta la stampa locale, nelle scorse ore è stato trovato fuori dall'abitazione di alcuni parenti, a cui era stato affidato subito dopo aver compiuto il misfatto. Il ragazzo deve rispondere delle accuse di maltrattamenti in famiglia, e adesso ...

Brindisi - 21enne aggredisce genitori e sorella per estorcere denaro : arrestato : Una brutta storia di maltrattamenti in famiglia arriva dalla provincia di Brindisi, precisamente da Villa Castelli, dove un ragazzo di 21 anni - le cui generalità non sono state diffuse - è stato posto agli arresti domiciliari dai carabinieri della locale stazione. Secondo quanto si apprende dall'Ansa, pare che il giovane da circa due anni aggredisse di continuo i genitori e la sorella per ottenere del denaro. Ieri sera, 21 agosto, si sarebbe ...

Mykonos - 21enne napoletano muore dopo un’incidente sulla moto d’acqua : attesa autopsia per capire la causa del decesso : Un giro in moto d’acqua finito in tragedia per un 21enne italiano in vacanza a Mykonos. Antonio Borrelli, di Napoli, è morto sabato 17 agosto, cadendo in mare mentre si trovava con un’amica su una moto d’acqua nei pressi della spiaggia Superparadise, una delle più frequentate dell’isola greca. dopo che è caduto in mare sono stati chiamati i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare. Lo riferisce la Cnn Grecia e lo confermano i ...

Lecce - 21enne in stato di ebbrezza investito da un treno : perderà una mano : Il ferito, originario di Gioia del Colle, sarebbe andato sui binari dopo una lite con gli amici. Il treno era partito da pochi minuti da Maglie e procedeva a velocità ridotta

21enne mette la candeggina nella bottiglia d’acqua della ragazza incinta perché vuole che abortisca : Un ragazzo di 21 anni di Washington di nome Theophilous è stato fermato dalla Polizia americana con la pesante accusa di tentato omicidio. Il ragazzo, poi reo confesso, secondo quando scoperto dalle forze dell’ordine aveva messo della candeggina nella bottiglia d’acqua della sua ragazza. Il giovane, dopo ore di interrogatorio, ha riferito che il crudele gesto è stato compiuto nel tentativo di far abortire la giovane compagna. La ...

Texas - 21enne spara dentro un supermercato : 20 morti e 26 feriti - anche dei bambini. Fbi apre fascicolo per “terrorismo interno” : È di 20 morti, tra cui alcuni bambini, e 26 feriti il bilancio della strage a El Paso, Texas, dove un uomo, il 21enne Patrick Crusius, è stato arrestato con l’accusa di essere l’autore della sparatoria all’interno di un supermercato Walmart nel complesso commerciale di Cielo Vista. Le autorità seguono la pista del crimine d’odio dopo essere entrati in possesso di un suo manifesto suprematista che porterebbe le indagini in ...

Texas - 21enne spara con un kalashnikov all’interno di un supermercato : 20 morti e 26 feriti - anche dei bambini : È di 20 morti, tra cui alcuni bambini, e 26 feriti il bilancio della strage a El Paso, Texas, dove un uomo, il 21enne Patrick Crusius, è stato arrestato con l’accusa di essere l’autore della sparatoria all’interno di un supermercato Walmart. Le autorità seguono la pista del crimine d’odio dopo essere entrati in possesso di un suo manifesto suprematista che porterebbe le indagini in quella direzione, come ha spiegato Gren ...

Texas - strage a El Paso : 20 morti - anche quattro bambini. Arrestato un 21enne : si indaga per crimine d'odio : L'ultimo bilancio ufficiale della sparatoria di El Paso è di 20 morti e 26 feriti. Lo hanno riferito il capo della polizia locale Greg Allen e il governatore del Texas Greg...

Aiuto - si muove! 21enne si sveglia durante i preparativi per il funerale : La storia viene dall’India e ha per protagonista un ragazzo di 21 anni che si è risvegliato della morte durante il funerale, come dire: salvato sul filo di lana. Sembra incredibile ma è andata davvero così tanto che la notizia campeggia sui maggiori giornali del mondo, ripresa in Italia anche da Il Messaggero e Il Giornale. La storia è andata pressappoco così. Lo scorso 21 giungo il giovane era stato dichiarato morto dai medici di un ospedale ...