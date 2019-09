Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 23 settembre 2019) Mio padre era un comunista di sinistra, di sinistra e non stalinista. Da sindaco di Sarzana nel 1956 riempì la città di manifesti contro l’invasione sovietica dell’Ungheria. Nutrì sempre il sogno di una società di liberi e uguali, anche quando sperarlo sembrava difficile. Capace di dialogare con tutti, di nutrire del suo sogno il rispetto profondo per la democrazia e la Costituzione repubblicana.Da anziano il Pci gli affidò il compito di presidiare l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra, un’associazione in via d’estinzione che ha ormai come spesa principale quella per corone e manifesti da morto. Ma allora, nei primi anni ’80, ancora popolata di militari della seconda guerra mondiale, di tanti partigiani e di tanti. Mio padre parlava con tutti. Mi capitò di pranzare con lui nella sede ...

Eh__tweet : Differenze tra fascismo e comunismo [thread] In Italia è frequente imbattersi in targhe e lapidi che ricordano dei… - Riperissich : Tra comunisti e fascisti c'è una differenza - ItaliaRecord : RT @AMTomarchio: @claudio_961 @Keynesblog @lucatelese Infatti voi comunisti non capite che un tweet ha dei limiti e bisogna essere concisi… -