Tasse | Di Maio con Conte a New York | Nessun attrito | siamo d' accordo nel

Tasse - accordo tra Conte e Di Maio"Via a nuova politica alimentare" : Nove ore di viaggio insieme, utili per confrontarsi sulla strategia da portare avanti nel governo e sulle misure da adottare. Il premier Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sono arrivati a New York per l'assemblea dell'Onu Segui su affaritaliani.it

Di Maio : “Voli e snack? L’obiettivo è abbassare le Tasse non aumentarle per fare cassa” : Il ministro Luigi Di Maio frena su tassa sulle merendine e biglietti aerei: "L'obiettivo è abbassare le tasse, non aumentarle. Se poi c'è un progetto per disincentivare alcune fonti dannose, lo dobbiamo fare con un progetto di largo respiro. Non si possono fare balzelli per fare cassa", ha detto da New York, dove si trova con il premier Conte.Continua a leggere

Tasse - Di Maio irritato con Conte. E dà la linea ai suoi : “Niente deviazioni” : Il capo politico dei 5 Stelle innervosito dal protagonismo del premier, reso possibile dalla nuova configurazione del governo. Ecco le ragioni del post (duro) di domenica: «Non saremo certo il partito del Fisco»

Conte d'accordo a Tasse su merendine e bibite gassate - Di Maio : 'Fermi tutti' : Piccolo botta e risposta all'interno del governo. Nella giornata di ieri il premier Giuseppe Conte aveva parlato della possibilità di istituire una tassa sulle merendine e sulle bibite gassate, e anche sui voli aerei. Le parole del premier, pronunciate in occasione di Atreju, la festa di Fratelli D'Italia che si tiene ogni anno a Roma, hanno scatenato però la risposta del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che ha sottolineato come la priorità ...

Luigi Di Maio e Giuseppe Conte - è già resa dei conti sulle Tasse : il grillino svela il bluff del premier : È già resa dei conti nel governo sulle tasse, con Luigi Di Maio che frena gli entusiasmo del premier Giuseppe Conte. Ospite a Lecce di Maurizio Landini nella festa della Cgil, Conte tira dritto sul Green New Deal, il piano per riconvertire l'industria in chiave sostenibile che si traduce in nuove ta

Di Maio : “Obiettivo abbassare le Tasse - non aumentarle”. E sul taglio parlamentari : “Mercoledì si decide quando. Zero scuse” : In vista della legge di Bilancio il capo politico del M5s scrive un messaggio su Facebook per chiarire e rassicurare: “Fermi tutti. Noi abbiamo come obiettivo quello di abbassare le tasse, non di aumentarle. E secondo me è totalmente sbagliato scatenare un dibattito ogni giorno per parlare di nuovi balzelli. Un governo che pensa ai cittadini lavora per bloccare l’aumento dell’Iva, che avrebbe comportato una spesa di più di 500 euro a ...

