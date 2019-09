Spararono a nuotatore,Pm chiede 20 anni

La Procura di Roma ha chiesto 20di reclusione per Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano,che il 2 febbraioalManuel Bortuzzo. Rito abbreviato, in caso di condanna è previsto lo sconto di un terzo della pena. L'agguato, fuori da un locale nel quartiere romano di Axa. I 2a Manuel alle spalle,erroneamente convinti che avesse poco prima partecipato a una rissa.Il giovane atleta è da allora in sedia a rotelle, Il legale della famiglia Bortuzzoper 10mln. Il Campidoglio è parte civile.(Di lunedì 23 settembre 2019)