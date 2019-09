Le labili Frontiere di Di Mare tra fatti e opinioni per un ' Sarò Franco' extended

Fonte : blogo

(Di martedì 24 settembre 2019) Se avete seguito l'UnoMattina diDi, questovi sarà familiare: è un '' lungo un'ora, intervallato da contributi e testimonianze di chi ha vissuto, in questo caso, la strage di Corinaldo. Nella forma ricorda Blu Notte per l'uso dello studio, dei movimenti di macchina, dell'alternanza tra i contenuti in studio di Die i contributi filmati tra spezzoni di Tg e testimonianze raccolte ad hoc. Ma se Lucarelli teneva insieme i fili del racconto da ottimo giallista quale è, Dipresenta la sua opinione più che i. O meglio isupportano la sua opinione, anche quando chiama qualcuno a spiegare il fenomeno trap e/o Sfera Ebbasta.Un racconto declinato sulle emozioni, più che su un'inchiesta sulle responsabilità: non si fa il punto sul caso, ma si raccolgono le parole della piccola Gemma e del suo papà, che hanno perso mamma e moglie, del ...