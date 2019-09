La Vita in Diretta | si parla di Emma Marrone | emozione in studio

LIVE Moto3 - GP Aragon 2019 in DIRETTA : tra poco comincia il warm-up sul bagnato - ci sarà attività in pista? : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI WARM UP (9.40) E GARA (13.00) DEL GP Aragon MOTOGP CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.58 Secondo le previsioni meteo il cielo dovrebbe schiarirsi progressivamente e non dovrebbe più piovere almeno fino a mezzogiorno, dunque si profila un turno non troppo indicativo. 8.55 Tra cinque minuti comincerà ufficialmente il warm-up, che si disputerà in condizioni di pista bagnata a causa della pioggia ...

La Vita in diretta - retroscena-Rai : ira di Salini per la linea editoriale del programma - Cuccarini nel mirino : Fabrizio Salini, ad della Rai, sarebbe sul piede di guerra, dopo che La vita in diretta è finita nell'occhio del ciclone. A prendere di mira il programma di Rai 1, condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano, è stato Affari Italiani. Il quotidiano online ha criticato l'utilizzo di un video defini

Lunetta Savino a La Vita in Diretta : la sorpresa di Enrico Brignano : La Vita in Diretta, Lunetta Savino super ospite: la sorpresa di Enrico Brignano la fa emozionare Oggi, 19 Settembre 2019, Lunetta Savino è stata la super ospite de La Vita in Diretta. L’attrice in questi giorni è al cinema con il film ‘Rosa’ e per questo motivo Lorella Cuccarini l’ha ricevuta nello studio del programma. […] L'articolo Lunetta Savino a La Vita in Diretta: la sorpresa di Enrico Brignano proviene da ...

La Vita in Diretta : Tosca D’Aquino e il rapporto speciale con la fede : La Vita in Diretta: oggi a Napoli si festeggia San Gennaro. In studio, tra gli ospiti, anche Tosca D’Aquino A Napoli oggi si festeggia San Gennaro e, per questo, La Vita in Diretta ha deciso di dedicare a ciò una grande pagina. In primis, Alberto Matano si è collegato con l’inviata che Direttamente dal Duomo […] L'articolo La Vita in Diretta: Tosca D’Aquino e il rapporto speciale con la fede proviene da Gossip e Tv.

La Vita in diretta - trovata di Lorella Cuccarini : la sorpresa di Brignano fa sciogliere Lunetta Savino : Nella puntata de La vita in diretta su Rai 1 di giovedì 19 settembre, la super-ospite era Lunetta Savino, in questi giorni al cinema con il film Rosa: per questo, Lorella Cuccarini la ha voluta in studio. E ad un certo punto la conduttrice le ha annunciato una sorpresa proveniente da un suo "ex fida

La Vita in diretta - Tosca D'Aquino e il suo rapporto con la fede : "In che modo prego e perché" : L'attrice Tosca D'Aquino parla del suo rapporto con la fede e anche con i miracoli di San Gennaro: "Io mi sento sempre protetta e sorretta", ha confidato l’attrice ospite a La vita In diretta su Rai 1, che ha poi continuato: "Ricordo una frase che dice Io ho fede, e quando penso alla mia vocazione,

Alberto Matano seccato prima della Vita in Diretta : “Non posso lavorare” : Alberto Matano infastidito prima della Diretta de La Vita in Diretta La nuova edizione de La Vita in Diretta di Lorella Cuccarini e Alberto Matano sembra non essere partita sotto la migliore stella. Se gli ascolti non sono della loro parte al momento, i due conduttori sono molto affiatati e hanno tanta voglia lavorare. Un nuovo giorno è iniziato e Alberto Matano si è recato negli studi di Via Teulada per prepararsi per una nuova puntata de La ...

La Vita in Diretta sotto accusa - piovono critiche per il paragone tra Grace Kelly e Chiara Ferragni : Mettere a confronto Grace Kelly e Chiara Ferragni non è stata una mossa vincente per la La Vita in Diretta: sui social sono piovute violente critiche contro questo paragone, considerato scellerato e privo di ogni senso. La nuova edizione de La Vita in Diretta targata Cuccarini-Matano sembra non essere partita sotto la miglior stella. Gli ascolti finora non hanno premiato il programma di Rai1, sconfitto fin dal debutto da Barbara d'Urso con il ...

La Vita in diretta - Rocio Munoz Morales fa una gaffe : “Sono single” : Rocio Munoz Morales fa una gaffe a La vita in diretta: “Sono una mamma single” Superospite della puntata di oggi de La vita in diretta è stata l’attrice Rocio Munoz Morales, una delle grandi protagoniste di Un passo dal cielo. L’attrice spagnola, parlando del futuro matrimonio con il suo compagno Raoul Bova, ha rivelato: “Sono una mamma single!”. Poi, però, si è accorta di aver sbagliato termine e si è ...

La Vita in Diretta : Lorella Cuccarini fa un annuncio. Matano approva : Lorella Cuccarini fa un annuncio prima de La Vita in Diretta: Alberto Matano favorevole La nuova edizione de La Vita in Diretta condotta da Lorella Cuccarini e Alberto Matano è iniziata da dieci giorni ed è stata costretta ad un giorno di stop per lasciare spazio al tradizionale appuntamento per inaugurare l’inizio dell’anno scolastico, ‘Tutti a Scuola’. L’inedita coppia ha convinto ma gli ascolti sono ancora ...

Lorella Cuccarini emozionata a La Vita in Diretta : Matano la sorprende : Lorella Cuccarini a La Vita in Diretta: la conduttrice emozionata, Matano la sorprende Lorella Cuccarini e Alberto Matano sono la nuova coppia de La Vita in Diretta. La conduttrice e il giornalista stanno sorprendendo il pubblico e piacciono molto a chi segue il pomeriggio di Rai 1. Durante la puntata di martedì 17 settembre, la […] L'articolo Lorella Cuccarini emozionata a La Vita in Diretta: Matano la sorprende proviene da Gossip e Tv.

Barbara D’Urso - la confessione in diretta a Pomeriggio Cinque : “Sono anni che non ho una Vita sessuale” : “Sono anni che non ho una vita sessuale“: è la confessione fatta a sorpresa da Barbara D’Urso nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque. La conduttrice ha invitato in studio Filippo Nardi per smentire ufficialmente i rumors che la vedevano fidanzata con lui dopo che i due sono stati visti trascorrere qualche giorno di vacanza insieme nella villa della conduttrice a Capalbio. “Filippo era già legato alla ...

Stop a La Vita in diretta - ecco perché non va in onda oggi : Lunedì 16 settembre La vita in diretta, storico programma pomeridiano di Rai1, non va in onda. Al posto di Alberto Matano e Lorella Cuccarini, ci saranno Flavio Insinna e Francesca Fialdini (quest’ultima ha condotto l’edizione della scorsa stagione con Tiberio Timperi) che trasmetteranno dalla scuola primaria Mariele Ventre dell’Aquila il programma Tutti a scuola, con cui tradizionalmente la Rai inaugura l’anno ...

Salta “La Vita in diretta” : perché Lorella Cuccarini e Alberto Matano non sono andati in onda : “La Vita in diretta”, il contenitore di informazione e di intrattenimento di Rai1, è tornato in televisione lunedì 9 settembre con due nuovi padroni di casa. Ovvero la coppia inedita composta da Lorella Cuccarini e dal volto del Tg1 Alberto Matano, che hanno sostituito Tiberio Timperi e Francesca Fialdini. Un’edizione rinnovata, questa della stagione televisiva 2019/2020, che fino all’11 ottobre andrà in onda a partire dalle ore 16, mentre dal ...