Galaxy Fold | Samsung suggerisce di usarlo con grande cautela

Samsung Galaxy Fold non viene trattato coi guanti - e i risultati si vedono (video) : Samsung Galaxy Fold è stato sottoposto al test di resistenza di JerryRigEverything, e, pur essendo sopravvissuto, si è confermato estremamente delicato.

Samsung ci spiega come usare Galaxy Fold senza rischi : Con un video pubblicato su YouTube nelle scorse ore, il team di Samsung ha deciso di mostrare agli utenti come "prendersi cura" del proprio Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy Fold è un successo e "costringe" il produttore ad adeguare i preordini : Samsung Galaxy Fold sta andando a ruba in Corea del Sud, con preordini polverizzati nel giro di pochi minuti: il produttore corre ai ripari e vuole aumentare il numero di unità per il secondo giro di ordini.

La versione revisionata di Samsung Galaxy Fold è protagonista di un video hands-on : Il momento dell'esordio ufficiale sul mercato del Samsung Galaxy Fold è finalmente arrivato e il primo smartphone del colosso coreano si mostra in un video hands-on

Samsung Galaxy Fold potrà contare su centinaia di app ottimizzate per il suo display pieghevole : A dire di Samsung sono già "centinaia" le applicazioni ottimizzate per garantire a chi acquisterà il Samsung Galaxy Fold di beneficiare di un'esperienza unica

Samsung Galaxy Fold in Europa dal 18 settembre : AllIFA 2019 il team di Samsung ha confermato che il Samsung Galaxy Fold farà il suo esordio ufficiale in alcuni mercati europei il 18 settembre

Con il contagocce i Samsung Galaxy Fold? Preordini annullati in USA : Il Samsung Galaxy Fold è protagonista di un nuovo giallo, in queste ore, per i suoi Preordini. Oggi 6 settembre lo smartphone pieghevole viene lanciato in Sud Corea e il prossimo 18 settembre arriverà in Europa ma non in Italia. Nel frattempo, però, chi aveva preordinato il rivoluzionario dispositivo negli Stati Uniti si è visto annullare, proprio ora, la sua prenotazione. Per quale motivo? Cerchiamo di capirlo. Rispetto alla tabella di ...

IFA 2019 : Samsung ufficializza il lancio di Galaxy Fold e un nuovo TV 8K : Le novità di Samsung dall'IFA di BerlinoLe novità di Samsung dall'IFA di BerlinoLe novità di Samsung dall'IFA di BerlinoLe novità di Samsung dall'IFA di BerlinoLe novità di Samsung dall'IFA di BerlinoLe novità di Samsung dall'IFA di BerlinoLe novità di Samsung dall'IFA di BerlinoLe novità di Samsung dall'IFA di BerlinoLe novità di Samsung dall'IFA di BerlinoLe novità di Samsung dall'IFA di BerlinoCon una conferenza stampa che anticipa di un ...

Quante modifiche per il Samsung Galaxy Fold : ecco com'è cambiato : Samsung Galaxy Fold è finalmente stato annunciato per la seconda volta. Sono passati sei mesi da quando c'è stato il primo arrivo sul mercato e come tutti sappiamo ci sono voluti appena pochi giorni per vederlo sparire. Le poche unità distribuite avevano già mostrato che il dispositivo fosse fragile, molto più fragile di quanto ci […]

Ifa 2019. Samsung Galaxy Fold in arrivo : Per ora solo in Corea del Sud - dal 6 settembre : Dopo l'esordio flop di quattro mesi fa a causa di un malfunzionamento del display pieghevole, il super smartphone da 2000 dollari è pronto ad affrontare il grande pubblico. Rivisto e corretto

Samsung Galaxy Fold ritorna sul mercato - è ufficiale : sembra sia la volta buona : Da pochissime ore Samsung ha rilasciato un comunicato ufficiale in cui annuncia che il Galaxy Fold è tornato sul mercato. Il primo smartphone pieghevole del colosso sudcoreano tornerà in vendita da domani dopo che questo aprile era stato ritirato per via di alcune fragilità a livello strutturale. Dopo mesi di incertezza, di rumors e dietrofront […]

Samsung Galaxy Fold da domani è finalmente in vendita (in Corea) : (Foto: Samsung) L’attesa è finalmente terminata e domani 6 settembre il tormentato Samsung Galaxy Fold debutterà in Corea del Sud. Arriverà anche nel resto del mondo a stretto giro di posta, ma non è chiara la data precisa: vengono citati paesi come Francia, Germania, Singapore, Regno Unito, Stati Uniti e “altri” e in mezzo a questo insieme non definito dovrebbe esserci anche l’Italia. Si parla del 27 settembre, ma sono ...

I Galaxy Fold - gli smartphone di Samsung con schermo pieghevole - saranno in vendita dal 6 settembre : I Galaxy Fold, gli smartphone di Samsung con schermo pieghevole, saranno in vendita dal 6 settembre. I Galaxy Fold avrebbero dovuto essere messi in vendita a partire dall’aprile di quest’anno, ma c’era stato qualche problema nel funzionamento degli schermi pieghevoli ed era

Tanti esordi a settembre : Samsung Galaxy Watch Active 2 il 20 - Samsung Galaxy Fold il 27 e Nest Hub Max il 9 : Il Samsung Galaxy Watch Active 2 è già disponibile in pre-ordine nel Regno Unito e le spedizioni partiranno il 20 settembre 2019. Ecco tutti i dettagli