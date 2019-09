Clima, "giustificare assenze studenti"

Il ministro dell'Istruzione Fioramonti invita le scuole aledeglimobilitati contro il cambiamentotico. L'invito del ministro giunge "in accordo con quanto richiesto da molte parti sociali e realtà associative impegnate nelle tematiche ambientali, pur nel rispetto della autonomia delle scuole". "Provvedimento di difficile attuazione. Come facciamo a sapere perché un ragazzo non è a scuola?",replicano i presidi(Di lunedì 23 settembre 2019)