Anticipazioni 2ª puntata di Imma Tataranni | Ippazio si prepara a diventare maresciallo

Temptation Island Vip terza puntata 23 settembre 2019 : Anticipazioni : Temptation Island Vip torna, stasera, lunedì 23 settembre 2019, in prima serata, su Canale 5 con Alessia Marcuzzi.Alessia Marcuzzi prosegue il viaggio dei sentimenti con le 5 coppie rimaste in gioco. Al termine della seconda puntata, Nathaly ha chiesto un falò di confronto stupita e delusa dal comportamento secondo lei poco consono del suo amato Andrea. Fortissime le reazioni emotive durante l’incontro tra la coppia che, separata da oltre due ...

Imma Tataranni – Sostituto procuratore – Prima puntata di domenica 22 settembre 2019 – Trama - Anticipazioni. : Imma Tataranni – Sostituto procuratore è la nuova fiction, articolata in sei puntate, della domenica sera di Raiuno. Una donna determinata, forte, preparata e decisamente fuori dagli schemi. Impossibile non notarla in Procura, e non soltanto per quell’abbigliamento dai toni accesi e stravaganti a cui pare proprio non poter rinunciare, anche per quell’atteggiamento inappuntabile e […] L'articolo Imma Tataranni – Sostituto ...

Imma Tataranni – Sostituto procuratore : Anticipazioni seconda puntata : anticipazioni Imma Tataranni, 2° puntata di domenica 29 settembre Nuovi colpi di scena tingeranno di giallo il prossimo episodio di Imma Tataranni – Sostituto procuratore. La fiction di Rai1 in sei puntate continuerà a colorare il prime time della domenica. La seconda puntata di Imma Tataranni sarà all’insegna degli intrighi e del mistero. Il Sostituto procuratore di Matera dovrà affrontare casi difficili che nascondono verità ...

Imma Tataranni – Sostituto Procuratore : Anticipazioni seconda puntata del 29 settembre 2019 : Vanessa Scalera in Imma Tataranni - Sostituto Procuratore La domenica sera di Rai1 ha per protagonista Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, un nuovo personaggio interpretato da Vanessa Scalera che non passa inosservato. La Tataranni, infatti, non è un Sostituto Procuratore qualsiasi. È una donna scomoda e ostinata, che con passo deciso guadagna i corridoi della Procura di Matera, andando al sodo, senza perdersi in chiacchiere e senza ...

Imma Tataranni Anticipazioni seconda puntata 29 settembre : Ippazio conosce Jessica : anticipazioni Imma Tataranni, cosa succede nella seconda puntata di domenica 29 settembre 2019 Le anticipazioni di Imma Tataranni vi prepareranno alla seconda puntata del 29 settembre 2019. Il sostituto procuratore vi aspetta con una nuova avventura tra una settimana, ma non mancheranno anche problemi e grattacapi, in famiglia e in Procura. Nel primo appuntamento abbiamo […] L'articolo Imma Tataranni anticipazioni seconda puntata 29 ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di lunedì 23 settembre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di lunedì 23 settembre 2019: Antolina mette zizzania e semina in giro dubbi sul matrimonio di Marcela… Elsa e Alvaro appaiono sempre più vicini e sono in procinto di acquistare un terreno dove costruire la loro casa dei sogni. A sorpresa, Francisca fa visita a Julieta per spingerla a reagire dopo tutto quello che è accaduto… Il sergente Cifuentes ha sempre più dubbi su Carmelo e don ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di domenica 22 e lunedì 23 settembre 2019 : anticipazioni puntata 824 di Una VITA di domenica 22 e lunedì 23 settembre 2019: Samuel non riesce a trovare la scatola in cui aveva nascosto i gioielli e Carmen gli dice di essersi sbarazzata dell’oggetto… Resa dei conti per la Reyes: Silvia affronta Blasco e il suo gesto avrà conseguenze estreme… Leonor riceve una lettera da Blanca che riesce a tranquillizzarla molto… Padre Telmo prosegue nelle sue investigazioni su ...

Linea Verde – Seconda puntata del 22 settembre 2019 – Temi e Anticipazioni. : E’ ricominciata la nuova stagione 2019-2020, in onda come ogni domenica alle 12:20, di Linea Verde, il programma di Raiuno dedicato all’agricoltura, all’ambiente e a tutto ciò che lo circonda. Alla conduzione una nuova coppia: Ingrid Muccitelli, di ritorno nel programma che aveva già condotto sei anni fa, e Beppe Convertini, promosso dopo la buona […] L'articolo Linea Verde – Seconda puntata del 22 settembre 2019 – Temi e ...

Live Non è la D'Urso seconda puntata 22 settembre 2019 : Anticipazioni : Live Non è la D'Urso, il programma di Videonews condotto da Barbara d’Urso, in onda, stasera, domenica 22 settembre 2019, in prima serata, su Canale 5, è giunto al secondo appuntamento della seconda stagione. Live Non è la D'Urso 2019 - 20, seconda puntata, ospiti In studio il leader della Lega Matteo Salvini che si sottoporrà al giudizio dei 5 ospiti seduti nelle sfere di “Live”.In esclusiva, il video di Fabrizio Corona girato nel carcere di ...

Live Non è la D'Urso seconda puntata 22 settembre 2019 : Anticipazioni : Live Non è la D'Urso, il programma di Videonews condotto da Barbara d’Urso, in onda, stasera, domenica 22 settembre 2019, in prima serata, su Canale 5, è giunto al secondo appuntamento della seconda stagione. Live Non è la D'Urso 2019 - 20, seconda puntata, ospiti In studio il leader della Lega Matteo Salvini che si sottoporrà al giudizio dei 5 ospiti seduti nelle sfere di “Live”.prosegui la letturaLive Non è la D'Urso seconda puntata 22 ...

Imma Tataranni - Anticipazioni prima puntata : L'hanno già definita la "Montalbano donna". Ma la protagonista di Imma Tataranni-Sostituto procuratore, la nuova serie tv in onda da questa sera, domenica 22 settembre 2019, alle 21:25 su Raiuno, è ben differente dal Commissario interpretato da Luca Zingaretti. Certo, anche lei arriva da una serie di libri, ma Imma stupisce per il suo carattere e la sua capacità di agguantare sempre la verità.Imma Tataranni, la trama Imma ha 43 anni, vive a ...

Domenica Live diretta prima puntata 22 settembre 2019 : Anticipazioni : Domenica Live, condotto da Barbara d’Urso, torna, oggi, 22 settembre 2019, a partire dalle 17:20, su Canale 5.prosegui la letturaDomenica Live diretta prima puntata 22 settembre 2019: anticipazioni pubblicato su TVBlog.it 22 settembre 2019 09:00.

Quelli che il calcio 2019-2020 - Anticipazioni e diretta prima puntata : La nuova stagione di Quelli che il calcio debutta oggi, domenica 22 settembre 2019, con una settimana di ritardo sul previsto e con la quarta giornata di Campionato in corso. Se un tempo, lontano, l'inizio della Serie A segnava l'inizio anche della stagione dei programmi sportivi, il racconto domenicale di Eai 2 ha lasciato un certo vantaggio al Campionato.prosegui la letturaQuelli che il calcio 2019-2020, anticipazioni e diretta prima ...

Anticipazioni Rosy Abate - terza puntata : Leonardo volta le spalle alla madre : Continua a non esserci pace per Rosy Abate, che anche nella seconda puntata dell'omonima fiction trasmessa ieri 20 settembre, ha dovuto fare i conti con una nuova brutta notizia, riguardante il suo rapporto con il figlio Leonardo. Il tentativo di fuggire in Turchia, per ricominciare da capo grazie al denaro rubato al braccio destro di Antonio Costello, non è andato a buon fine. Dopo avere scoperto che la madre ha messo in pericolo il boss della ...