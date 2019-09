2° Trofeo Matteotti | vittoria dell' azzurro Matteo Trentin

Trofeo Matteotti 2019 - Matteo Trentin in forma Mondiale - va in fuga e trionfa alla grande : Matteo Trentin (Nazionale Italiana) mette subito in chiaro le cose al Trofeo Matteotti. Dopo le ottime prestazioni al Giro di Gran Bretagna (2° dietro Mathieu Van der Poel e vincitore di una tappa), il Trentino riattacca il numero alla schiena, per l’ultima volta prima del Mondiale di domenica prossima, nella classica abruzzese e centra il bersaglio grosso grazie a una fuga da lontano che il gruppo non è riuscito ad andare a riprendere. ...

LIVE Trofeo Matteotti 2019 in DIRETTA : ultimo giro - i cinque in fuga si giocano il successo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.49 11 km dal traguardo il gruppo, tirato da Clarke, si ricompatta alle spalle dei 5 di testa. Il ritardo del plotone è di 1’10”. 15.46 1’30” il ritardo di Velasco e Shalunov, a 1’45” sul gruppo. 15.43 A questo punto aumentano in maniera spropositate le speranze dei cinque all’attacco. 15.40 ultimo giro, 15 km all’arrivo, i 5 al comando hanno ...

LIVE Trofeo Matteotti 2019 in DIRETTA : Trentin in fuga - che gamba per il veneto in vista del Mondiale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.41 Tra i fuggitivi ed il gruppo rimane ancora Savini che sta ancora cercando di rientrare. 14.38 La corsa ha appena oltrepassato la linea d’arrivo per la nona volta. Al traguardo mancano ancora quattro giri. 14.35 La corsa ha già percorso 127 Km dei 195 in programma. Tra poco il ritmo si alzerà notevolmente. 14.31 Piccola accelerata del gruppo che ora insegue con un ritardo di poco ...

LIVE Trofeo Matteotti 2019 in DIRETTA : ultimo appuntamento per gli azzurri - poi si parte per i Mondiali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del Trofeo Matteotti – Gli orari ed il programma completo – Il percorso ai raggi X Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Trofeo Matteotti 2019. Questo sarà l’ultimo vero test del calendario italiano prima di partire per lo Yorkshire, sede della competizione iridata. Al via ci saranno nomi davvero interessanti ed alcuni corridori che poi ...

Trofeo Matteotti 2019 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Ballerini ci riprova : È una delle ultime classiche di settembre per il circuito italiano ed europeo di ciclismo: stiamo parlando del Trofeo Matteotti, che si svolgerà domenica ed anticipa la settimana iridata. Il campione uscente Davide Ballerini ci riprova: a caccia di una maglia azzurra, l’uomo dell’Astana vorrà ripetere il successo dello scorso anno. Andiamo a scoprire la startlist (in aggiornamento) con l’elenco dei partecipanti. startlist ...

Trofeo Matteotti 2019 : il percorso ai raggi X. Attenzione a Montesilvano Colle : Mentre domenica 22 settembre si aprirà il Campionato del Mondo 2019 nello Yorkshire, in Italia andrà in scena la settantaduesima edizione del Trofeo Matteotti. Saranno 195 i chilometri con partenza e arrivo a Pescara su un tracciato uguale a quello dello scorso anno, con 15 chilometri da ripetere per tredici volte nel circuito cittadino della cittadina abruzzese. Il tutto su un percorso leggermente mosso ma senza grandi difficoltà altimetriche ...

Ciclismo - i convocati della Nippo Vini Fantini Faizanè per il Memorial Pantani e il Trofeo Matteotti : Week-end pre-mondiale con doppio appuntamento italiano per gli #OrangeBlue, sabato il Memorial Pantani e domenica il Trofeo Matteotti Conclusa la doppia trasferta Toscana il team Nippo Vini Fantini Faizanè si trova già a Cesenatico, pronto a fronteggiare gli appuntamenti del week-end. Sabato 21 settembre si svolgerà il Memorial Marco Pantani, domenica 22 settembre il Trofeo Matteotti. Gli #OrangeBlue si presentano al via con due formazioni ...