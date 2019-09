Hong Kong,nuovoa domenica di proteste

Le autorità dihanno tagliato i collegamenti di autobus e treni all' aeroporto internazionale della città, mentre la ex colonia britannica si prepara a una nuovadianti-governative. La polizia anti-sommossa ha preso posizione nella principale stazione di treni che collega allo scalo aeroportuale,nel tentativo di boicottare i piani dei manifestanti di colpire proprio l'aeroporto,l'ottavo più frequentato al mondo,già in passato teatro delle.(Di domenica 22 settembre 2019)