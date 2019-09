Bimbo ricoverato per denutrizione | possibile denuncia per i genitori vegani e forse

Bimbo di 2 anni figlio di genitori vegani ricoverato per denutrizione : La notizia anticipata dal quotidiano l'Unione Sarda è stata confermata all'Ansa dalla dirigenza sanitaria della Assl di...

Bimbo di due anni - figlio di una coppia vegana - ricoverato per malnutrizione : Un bambino di nemmeno due anni, figlio di una coppia vegana, è ricoverato all’ospedale San Francesco di Nuoro per un avanzato stato di denutrizione. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita. La notizia anticipata dal quotidiano l’Unione Sarda è stata confermata all’ANSA dalla dirigenza sanitaria della Assl del capoluogo barbaricino. Il piccolo era arrivato all’ospedale nuorese nei ...