Mara Venier | Giulia De Lellis? Non so chi sia

Domenica In - Mara Venier stende Giulia De Lellis dopo l'intervista : "Ma che razza di persona è?" : Mara Venier è stata intervistata da La Repubblica, nell'edizione in edicola Domenica 21 settembre. Tra i vari argomenti trattati, la conduttrice ha parlato di una delle sue ultime ospiti a Domenica In, in onda su Rai 1: l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ora anche scrittrice Giulia De Lellis. L'

Domenica In - Mara Venier sul suo passato svela : “Non è stato facile” : Mara Venier si sfoga prima di Domenica In: “Sono stata messa da parte” Domani andrà in onda una nuovissima puntata di Domenica In. E saranno tanti gli ospiti intervistati da Mara Venier. Tuttavia oggi ad essere intervistata su Di Più è stata invece quest’ultima, la quale ha parlato del suo difficile passato quando è stata un po’ accantonata dalla Tv. A tal proposito la ‘Zia Mara’ ha confessato di essere stata ...

Domenica In - lo sfogo di Mara Venier : "Mi davano per morta - ora comando io". Il ruolo di Maria De Filippi : Mara Venier è tornata alla conduzione della sua Domenica In su Rai 1, nonostante qualche anno fa Viale Mazzini l'aveva esclusa considerandola ormai troppo 'vecchia'. Ma la titanica zia Mara è tornata in auge con la sua trasmissione, che ha già registrato il plauso del pubblico. In una lunga intervis

Mara Venier : "Ho intervistato Giulia De Lellis - ma ancora adesso non ho capito chi sia" : Nell'intervista concessa al quotidiano La Repubblica, Mara Venier è stata interpellata anche sulle ospitate di Romina Power e Giulia De Lellis nella prima, fortunata, puntata stagionale di Domenica In. Se per la presenza della cantante americana la conduttrice ha tirato in ballo il "24% di share" fatto registrare mentre era in studio, per l'ex corteggiatrice di Uomini e donne, la risposta è stata spiazzante quando le è stato chiesto chi ...

Mara Venier : “Sono entrata in una spirale di depressione - è stato terribile” : Mara Venier è stata ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta e, fresca del ritorno in onda con la sua Domenica In, la conduttrice si è raccontata a cuore aperto e ha mostrato il suo lato più intimo e emotivo parlando della madre scomparsa dopo una lunga malattia. “Sono stati tre anni difficili. Avevo un rapporto forte con lei e quando se n’è andata sono stata molto male – ha raccontato Mara -. È stato terribile. Quando sono crollata mi ...

Mara Venier - non solo Domenica In : la struggente dedica al marito Nicola (e la sua reazione) : Per Mara Venier oggi, giovedì 19 settembre, è un giorno davvero speciale. In questo stesso giorno ma 19 anni fa, zia Mara conosceva suo marito, il produttore cinematografico Nicola Carraro, poi sposato nel giugno del 2006. Per l'occasione l'amata conduttrice di Domenica In, in onda su Rai1, ha posta

Domenica In - Mara Venier riporta in studio Renzo Arbore : un ricordo struggente - sarà botto di share : Dopo incoraggianti risultati nella prima puntata di Domenica In, Mara Venier apparecchia una ghiotta puntata per il 22 settembre 2019 a partire dalle ore 14 in diretta dagli studi di Roma di Raiuno. TvBlog anticipa alcuni ospiti. Ci sarà Stefano De Martino che attualmente è accasato su Rai2, impegna

Anticipazioni Domenica In 22 settembre : gli ospiti di Mara Venier : Mara Venier, ospiti e Anticipazioni Domenica In del 22 settembre: arriva Stefano De Martino Dopo il grande successo ottenuto nella puntata di debutto della nuova stagione, Mara Venier è pronta a tornare su Rai1 con la seconda puntata di Domenica In, alle 13:55 su Rai1, subito dopo il telegiornale. Ma chi saranno gli ospiti di Mara Venier nella puntata di Domenica In del 22 settembre? La conduttrice ha deciso di puntare su nomi di un certo ...