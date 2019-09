LIVE MotoGP | GP Aragon 2019 in DIRETTA | scattano le prove libere 3 | la pista si sta

Fonte : oasport

(Di sabato 21 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.39 Chi non sembra avere il minimo problema è Marc Marquez. Il suo 1’46.869 di ieri mattina, ha stacco di 1.145 il secondo in classifica, Maverick Vinales, dando la conferma che il padrone di casa stia facendo una gara a parte 9.37 Queste condizioni rappresentano una beffa per Alex Rins, 11esimo ieri, che per 27 millesimi, salvo miracoli, dovrà passare dalla Q1. 9.35 Venti minuti al via della FP3. Continua a piovere adma in maniera più leggera e si intravede anche qualche squarcio tra le nuvole… 9.33 I TEMPI COMBINATI DI IERI. 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’46.869 19 1’48.204 6 2 12 M.VIÑALES SPA Monster Energy YamahaYAMAHA 1’48.486 16 1’48.014 17 1.145 1.145 3 46 V.ROSSI ITA Monster Energy YamahaYAMAHA 1’49.913 9 1’48.071 18 1.202 0.057 4 20 ...

SkySportMotoGP : ?? Non perdetevi l'intervista a @ValeYellow46 ?? LIVE sul canale 208 #SanMarinoGP #SkyMotori #MotoGP - OA_Sport : LIVE #MotoGP, #AragonGP 2019 in DIRETTA: FP3 in tempo reale, Valentino #Rossi vuol confermarsi - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Aragon 2019 in DIRETTA: FP3 in tempo reale Valentino Rossi vuol confermarsi - #MotoGP #Aragon… -