Le app contro la violenza sulle donne

Rider - l’Inps progetta una piattaforma per controllare il lavoro via app : Un Rider di Deliveroo (Foto: Matthew Horwood/Getty Images) l’Inps sta progettando una piattaforma digitale per gestire contratti, contributi e rapporti di lavoro dei Rider, i fattorini che consegnano cibo a domicilio per le app di food delivery. La “piattaforma delle piattaforme”, come è stata ribattezzata nel quartier generale dell’istituto di previdenza, fornirà servizi come l’accesso alle buste paga, la registrazione di contratti e periodi di ...

Sconcerti : “Il Napoli ora deve accelerare per appaiarsi a Inter e Juve. Contro il Liverpool ha trovato la sua…” : Sconcerti consiglia al Napoli di accelerare per arrivare in vetta Il giornalista Mario Sconcerti è Intervenuto a Radio Marte nella trasmissione Marte Sport Live queste le sue dichiarazioni: “Il Napoli dovrà fare 9 punti nelle prossime tre partite, questo è il momento di accelerare per appaiarsi in classifica con Inter e Juventus. Leader nel reparto offensivo? Sono tutti giocatori di grande qualità, tutti molto veloci, molto ...

Una app contro lo spreco - arriva anche in Italia «Too Good To Go» : arriva la app contro lo spreco. Sono ancora freschi e buonissimi, ma non possono più essere venduti. Ma, se finora gli alimenti prodotti da ristoranti, bar, forni, pasticcerie, supermercati e hotel, a fine giornata finivano nella pattumiera, adesso arriva la app che li rimette in commercio. Si chiama «Too Good To Go» (appunto, «troppo buono per essere buttato»), è nata nel 2015 in Danimarca, è già presente ...

Di Battista contro il Pd : "E' pericoloso" | L'appello ai Cinquestelle : "Non fidatevi" : L'attacco su Facebook: "Sono da sempre contrario a un governo con i dem, non voglio destabilizzare ma è il partito più ipocrita d'Europa"

Conte avrebbe passato la notte ad appiano dopo il brutto pareggio contro lo Slavia Praga : Il pari ottenuto dall'Inter ieri all'esordio stagionale, in casa, contro lo Slavia Praga, ha fatto discutere non poco. L'1-1 finale è un risultato sicuramente negativo per i nerazzurri che, sulla carta, avevano la partita più abbordabile in un girone che vede anche la presenza di squadre altamente competitive come Borussia Dortmund e Barcellona, che all'Iduna Park non sono andati oltre lo 0-0. A colpire è stato l'atteggiamento in campo, con la ...

Europei Volley 2019 – Italia - poker di successi e coach Blengini applaude : “contro la Bulgaria era gara clou - ora tocca alla Francia” : L’Italia supera anche la Bulgaria e trova il 4° successo consecutivo agli Europei di Volley 2019: coach Blengini applaude i suoi e lancia la sfida alla Francia La Nazionale Maschile di pallavolo conquista la sua quarta vittoria ai danni della Bulgaria con il punteggio di 3-1 (22-25, 25-23, 25-21, 25-17) e in virtù dei 12 punti ottenuti fino ad ora si aggiudica matematicamente uno dei primi due posti della pool A e nell’ultimo match ...

Europei Volley 2019 – Italia - poker di successi e coach Belingini applaude : “contro la Bulgaria era gara clou - ora tocca alla Francia” : L’Italia supera anche la Bulgaria e trova il 4° successo consecutivo agli Europei di Volley 2019: coach Blengini applaude i suoi e lancia la sfida alla Francia La Nazionale Maschile di pallavolo conquista la sua quarta vittoria ai danni della Bulgaria con il punteggio di 3-1 (22-25, 25-23, 25-21, 25-17) e in virtù dei 12 punti ottenuti fino ad ora si aggiudica matematicamente uno dei primi due posti della pool A e nell’ultimo match ...

L’appello dell’Istituto Pasteur Italia : adottate un ricercatore per sviluppare nuovi approcci terapeutici contro le malattie infettive e il cancro : Studiare i meccanismi molecolari che governano l’integrità delle nostre cellule, e studiare le interazioni tra batteri, virus, parassiti e il nostro organismo, perché le alterazioni di questi processi sono la causa di malattie infettive, patologie infiammatorie croniche, neurodegenerative e l’insorgenza di tumori. È questo il lavoro incessante dei ricercatori dell’Istituto Pasteur Italia: unica sede Italiana del network dei 32 Istituti Pasteur ...

Pontida - leghisti contro Mattarella : “Vada a quel paese - non ci rappresenta. Vogliamo votare” : Alla vigilia del tradizionale appuntamento sul pratone di Pontida dalla Lega è arrivato un attacco frontale a Sergio Mattarella. A parlare alla vigilia è stato il deputato Vito Comencini: “Il presidente della Repubblica mi fa schifo”. L’esponente del Carroccio ha rincarato poi la dose spiegando le motivazioni del suo livore: “Mi fa schifo perché se ne frega del 34% dei voti degli italiani e del partito più forte ...

“Marine non basta contro Macron”. Lo strappo della destra francese : Parigi. “L’idea di questa convention nasce dalla constatazione di un doppio fallimento: quello di François-Xavier Bellamy, che non è riuscito a ricostruire i Républicains (Lr) e a trovare una nuova base elettorale, nonostante il suo tentativo di spostare più a destra il baricentro del partito, e que

Vuelta a España 2019 - la tappa di oggi Arenas de San Pedro-Plataforma de Gredos : percorso - favoriti e altimetria. L’ultimo scontro tra le montagne della Castilla y Leon : oggi in scena il tappone decisivo della Vuelta a España 2019. 190 km da Arenas de San Pedro a Plataforma de Gredos, nel cuore della comunità autonoma di Castiglia e Leon. In programma ben 6 GPM inclusa l’ascesa finale. Due di prima, due di seconda e due di terza categoria: va a decidersi la classifica generale prima della passerella conclusiva di Madrid. Altimetria percorso La Vuelta a España è su Eurosport | Guarda ora Eurosport su DAZN Si ...

L'apprezzato Control fuori dalla Top 20 nella classifica USA dei giochi più venduti ad agosto : NPD Group ha svelato i dati di vendita relativi al mercato USA nel mese di agosto e, stando a quanto riferito dall'analista Mat Piscatella, le vendite del mese non sono mai state così basse dal 1998.Lo scorso anno, ad agosto, il mercato software ha generato 341 milioni di dollari, mentre quest'anno 257 milioni di dollari.Contando le vendite di hardware, software e di accessori come le prepagate per gli abbonamenti ai servizi, la spesa ...

VIDEO Vuelta a Espana 2019 - Highlights e sintesi diciottesima tappa : vince Higuita - Roglic in controllo. Perdono Quintana e Pogacar : La 18esima tappa della Vuelta a Espana 2019 si presentava come una frazione che poteva ribaltare il tavolo, invece oggi c’è stata tanta calma nel gruppo. Nei 177,5 km da Colmenar Viejo a Becerril de la Sierra riesce a conquistare la prima vittoria in carriera il colombiano Sergio Higuita che compie una bella impresa andando in fuga sin dal mattino ed involandosi in solitaria fin sul traguardo. Primoz Roglic gestisce ancora ogni momento ...

Ciacci scatenato contro gli influencer : Sei scappati di casa : Durissimo l'affondo di Giovanni Ciacci sulla categoria delle webstar, in diretta a Pomeriggio 5. La nuova stagione di Pomeriggio 5 è ufficialmente iniziata questa settimana. Nell'ultima puntata del format condotto da Barbara d'Urso, l'esperto di tendenze e costumista, Giovanni Ciacci, si è scatenato criticando la categoria degli influencer. Ciacci si auspica, tuttavia, che molto presto sul web possano essere promossi contenuti diversi, non ...