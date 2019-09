Damascelli | Milan-Inter | per Conte non ci sono alternative | vincere e basta

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 21 settembre 2019) Stasera c’è il derby dio, e Antonionon può perdere e nemmeno pareggiare, scrive Tonysu Il Giornale. Può solo. “PerchéAntonio sa benissimo che stasera si giocano due partite, il derby, d’accordo, quello fa parte della storia del grande calcio non soltanto italiano, e l’altro derby, lui, l’allenatore, contro tutti, atteso malignamente all’inciampo, alla sbandata, secondo usi acidi dei nostri condominii”. Il derby è già uno stimolo di per sé, ma la vittoria scaccerebbe via la lagna dell’esordio in Champions League. “Avrebbe un significato forte, come a dire, scusatemi. Scusateci, è finita la ricreazione, ci siamo”. Nonin discussione le fondamenta dell’, scrive. La squadra non è pericolante, ma ha bisogno di risultati e di una prestazione di livello.arriva in un momento ideale ...

