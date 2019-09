Da Roma a Trieste e giù fino a Lecce Salvini lancia la Piazza Continua di

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 21 settembre 2019) “Tutta Italia si sta mobilitando contro questo governo che non ha nessuna presa sul consenso popolare. Domenica scorsa abbiamo fatto straripare di gente il prato di Pontida, il 19 ottobre confidiamo di essere ancora di più a, mentre non si contano le singole iniziative di: ad Aosta,, Bergamo, Parma, Napoli,”. Così il segretario leghista Matteodescrive il suo progetto di opposizione, intervistato da Roberto Sommella per Milano Finanza. Un progetto di, da realizzare insieme a “migliaia di persone che si stanno organizzando per riprendersi il loro diritto a essere governati da chi hanno votato e non da chi le ultime elezioni le ha sempre sistematicamente perse”.“Il governo – rimarca- è nato solo per mantenere le poltrone ed evitare la vittoria della Lega: non ha un progetto ...

