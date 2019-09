Buon compleanno Jasel Cuellar Perez | Andrea Bocelli…

Buon compleanno Sophia Loren - dal 20 al 27 settembre Sky Cinema Collection celebra l’attrice : Buon Compleanno Sopgia Loren , su Sky Cinema Collection dal 20 al 27 settembre i film di Sophia Loren Il prossimo 20 settembre Sophia Loren compie 85 anni e Sky Cinema Collection , per l’occasione, propone, da venerdì 20 a venerdì 27 settembre , una programmazione dedicata Buon Compleanno Sophia , con una selezione di film, tutti disponibili anche on demand, per celebra re l’attrice italiana di fama mondiale, che durante la sua lunga e strabiliante ...

Buon compleanno Umberto Bossi - Domenico Nania - Guido Crosetto… : Buon compleanno Umberto Bossi , Domenico Nania , Guido Crosetto… …Rita Savagnone, Maria Grazia Gatti, Mario Sberna, Alessandra Martines, Antimo Cesaro, Paolo Tagliavento, Tommaso Rocchi, Damiano Cunego, Elisa Templari, Guido Fassina, Elena Bertocchi… Oggi 19 settembre compiono gli anni: Elio Torriani, ex calciatore; Rosario Mazzola, vescovo; Idelma Tommasini, ex cestista; Alfio Contini, direttore fotografia; Luigi Guatri, docente, giornalista; ...

L’Uomo del giorno – Buon compleanno Fabio Cannavaro : “alza la coppa Capitano” : Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, è una giornata importante per gli appassionati del mondo del calcio ed in generale delle statistiche legate al pallone, è il compleanno di Fabio Cannavaro. E’ stato uno dei migliori difensori non solo in Italia ma al Mondo, ha conquistato importantissimi trofei ed adesso svolge il ruolo di allenatore. Nel 2006 l’indimenticabile trionfo al Mondiale in ...