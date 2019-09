Veneto | Ance | fondamentale contenimento consumo del suolo 2

Veneto : Ance - fondamentale contenimento consumo del suolo : Venezia, 20 set. (AdnKronos) - “Le imprese edili di Ance e in particolare quelle guidate dai giovani sono pienamente convinte che il contenimento del suolo non sia solo una legge regionale, ma una necessità di tutti i cittadini. Si tratta di una priorità per rispettare e tutelare il territorio garan