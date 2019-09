Tra Salvini e Carola c' è di mezzo il mare aperto

Salvini e Renzi - confronto in tv a Porta a Porta Tra il 15 e il 17 ottobre : "Mi fa piacere che Salvini abbia accettato la proposta di confronto lanciata a Porta a Porta. Tra il 15 e il 17 ottobre, su Rai1, finalmente ci confronteremo con l'omonino. Sarà divertente". Lo ha scritto Matteo Renzi, leader di Italia Viva, nella sua enews.Intanto Bruno Vespa in queste ore è al centro di una polemica anche politica seguita alle critiche per l'intervista di martedì scorso alla vittima di violenza Lucia Panigalli, durante la ...

L’ex ministro Lorenzin enTra nel Pd : “Serve grande partito contro deriva di Salvini” : L'ex ministro della Salute e attualmente deputata di Civica Popolare, Beatrice Lorenzin, decide di aderire al Pd: "Ho scelto di rafforzare l'area popolare e liberale del partito Democratico perché ritengo che contro la deriva plebiscitaria e sovranista della Lega di Salvini ci voglia un grande partito a vocazione maggioritaria".Continua a leggere

Matteo Salvini - indiscrezione : settimana prossima tre parlamentari M5s enTrano nella Lega : La bomba politica la ha sganciata Matteo Salvini in persona, che non si nasconde più: "Nei prossimi giorni tanti amministratori locali e non solo locali entreranno nella Lega perché per loro l'onore e la dignità sono valori importanti - ha premesso -. Sono uomini e donne che si vergognano di quello

Lorenzin enTra nel Pd : “Unico modo per fermare Salvini è stare in un partito strutturato” : “Rafforzare i dem allargando il campo dei moderati – sostiene la leader di Civica popolare Beatrice Lorenzin – è l’unico modo possibile per fermare Salvini“. Non nega di aver avuto “contatti diretti” anche con Matteo Renzi, ma “alla fine, dopo aver riflettuto a lungo, ho fatto la scelta a mio parere più giusta rispetto al percorso che ho fatto in questi anni. Una scelta che bada ai rapporti di forza ed ...

Renzi : follia Salvini Tra mojitocubista : 10.02 "Roba da manicomio della politica. Salvini tra un mojito e una cubista ha fatto quello che ha fatto. Un mojito in meno e non succedeva niente". Renzi ironizza su Rtl sulla crisi di governo. "Abbiamo sconfitto Salvini nel Palazzo ora va combattuto tra la gente, nelle fabbriche,tra il volontariato.Io mi rimetto in gioco zaino in spalla da boy scout"."Ho sofferto a votare la fiducia a chi ha insultato la mia famiglia e offeso me, ma ...

La7 - Travaglio : “Renzi? Il suo partito è un modo per far parlare di sè - così qualcuno se lo fila. Salvini? È pericoloso perché inabile al lavoro” : “La scissione dei renziani dal Pd e il partito Italia Viva? Girando l’Italia non mi è mai successo che nessuno mi chiedesse: ‘Per favore, mi dica quand’è che Renzi fa un nuovo partito’. Credo che sia un progetto per cercare di far parlare di sé“. così, a Dimartedì (La7), il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta la nuova iniziativa politica di Matteo Renzi. E aggiunge: “Dopo aver ...

Renzi aveva regisTrato il sito di Italia Viva il 9 agosto - quando Salvini aveva appena rotto con M5s : Matteo Renzi ha annunciato la scissione, e il nome del nuovo partito, ieri, 17 settembre, ma il sito che porta il nome della neonata formazione politica - Italia Viva - è stato registrato oltre un mese fa. Il 9 agosto, per l’esattezza, scrive Il Foglio. Solo 24 ore dopo l’apertura della crisi di governo da parte di Matteo Salvini.Il progetto di scissione, quindi, molto probabilmente era già in cantiere da tempo. Da ...

“Salvini ha aperto una crisi di governo Tra cubiste e mojito” : il duro attacco di Matteo Renzi dopo “Italia Viva” : “Il nome della nostra nuova sfida si chiama Italia Viva. Il governo non avrà problemi, lo abbiamo fatto apposta per dare lunga vita all’esecutivo. I parlamentari li ho lasciati tutti a Zingaretti. Basta con questa cosa che se faccio una cosa io c’è sempre un retropensiero” Queste le parole di Matteo Renzi a Porta a Porta riguardo il nuovo partito nato dalla scissione con il Pd, che comprende: “più di 40 i nostri ...

"Salvini - sbagli tutto". Un Tragico boomerang. Cosa sa Becchi : così Pd e M5s possono rovinarlo : L'idea avanzata da Salvini, in apparenza, è buona: se 5 consigli regionali chiedono, a maggioranza assoluta, il referendum abrogativo sulla legge elettorale, tutti i cittadini italiani sono chiamati ad esprimersi in una consultazione referendaria ai sensi dell' art. 75 della Costituzione. Mentre le

Travaglio su Renzi : 'Il morbo smemorino - soffre di demenza giovanile - come Salvini' : Tra i difetti che si riconoscono alla politica c'è quello di non riuscire, molto spesso, a far coincidere i fatti con le parole che si erano proferite in precedenza o quantomeno nell'incapacità di evitare di cadere negli errori che si riconoscono agli altri. Ed è un po' questo il presupposto attraverso cui Marco Travaglio, nel suo editoriale apparso sulla prima pagina de Il Fatto Quotidiano, mette sullo stesso piano due che, in realtà, sarebbero ...

