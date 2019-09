Temptation Island Vip 2019 | che fine hanno fatto Ciro e Federica

Georgette Polizzi di Temptation Island furiosa : cosa è successo dopo il matrimonio con Davide : Georgette Polizzi e Davide Tresse sono moglie e marito da pochi giorni. La coppia, la prima di Temptation Island a convolare a nozze, si è sposata il 15 settembre scorso. Alla cerimonia, che si è svolta in un edificio in stile industriale a Vicenza dove Davide è arrivato direttamente in Ferrari e ha aspettato la sua sposa non mancavano volti noti: l’influencer e modella Elisa D’Ospina, l’ex tronista Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo, Giada ...

Ilaria e Massimo oggi : la nuova vita dell'ex coppia dopo Temptation Island : Temptation Island, Ilaria e Massimo dopo il falò: la nuova vita dell'ex coppia Ilaria e Massimo sono stati senza dubbio due dei protagonisti indiscussi dell'ultima edizione di Temptation Island. I fan del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia si sono immediatamente affezionati alle vicende dell'ormai ex coppia. Ricordiamo infatti che nel corso del falò di confronto,

Temptation Island Vip - Ciro e Federica : ecco cos'è accaduto dopo il reality : Temptation Island Vip, Ciro e Federica: il presunto tradimento e le novità dopo il reality Ciro e Federica formano la prima coppia che ha lasciato Temptation Island Vip. Solo dopo qualche giorno di separazione, l'attore si è ritrovato a non riuscire a sopportare la distanza dalla fidanzata, tanto da chiederle il falò di confronto anticipato.

Temptation Island - Miriana Trevisan parla dell’ex Marito Pago : “Lui molto elegante. Serena Enardu? Non la conosco” : “Pacifico è un uomo adulto e qualsiasi cosa accadrà durante il programma saprà come gestirlo al meglio. Si sta comportando in modo elegante”: parole di Miriana Trevisan che a Novella2000 ha raccontato come vede il suo ex Marito e padre di famiglia in questa esperienza televisiva a Temptation Island. “Ho ascoltato alcune sue dichiarazioni e sinceramente mi sono piaciute. Pacifico è un uomo eccezionale – ha detto ancora Miriana, ...

Temptation Island : lo studio di Uomini e donne difende Katia dall'ex. Esagerato darle della poco di buono : Il viaggio nei sentimenti di Katia Fanelli e Vittorio Collina si è concluso male a Temptation island, la cui ultima edizione è stata condotta sempre da Filippo Bisciglia. Collina, nella trasmissione, aveva palesato di sentirsi continuamente mancato di rispetto, per vie delle battute che Katia era solita lanciare ai tentatori e sul suo conto, durante la loro esperienza intrapresa al docu-reality sui tradimenti. E alla fine Vittorio ha deciso di ...

“Tutta la verità tra me e Ida”. Andrea Filomena di Temptation Island vuota il sacco : Tra Andrea Filomena e Ida Platano sarebbe scattata una certa simpatia, complice la relativa vicinanza geografiche. La dama di Brescia ha chiuso definitivamente il suo rapporto con Riccardo Guarnieri e proietta il suo sguardo e il suo cuore verso il futuro. L’ultimo tentativo questa estate, quando è andato da lei a Brescia ma ha ricevuto l’ennesimo due di picche, rivelato da Ida nello studio di ‘Uomini e Donne’, dove si sono incontrati.\\ “Ci ...

Andrea di Temptation Island vuota il sacco : i rapporti con Ida e Jessica : Andrea Filomena di Temptation Island vuota il sacco: ha baciato Ida? Tutta la verità sui rapporti attuali con la dama e con Jessica Battistello Andrea Filomena fa chiarezza sui suoi rapporti con Jessica Battistello e con la dama del Trono Over di Uomini e Donne Ida Platano. Il ragazzo, che ha acquisito notorietà partecipando all'ultima

Temptation Island - il confronto finale tra Katia e Vittorio a Uomini e Donne : "Io volevo un confronto. Dopo due anni e mezzo di fidanzamento è necessario". E l'ultimo confronto c'è stato, a servizio delle telecamere di Uomini e Donne, fra Katia e Vittorio. Protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island, i due si sono incontrati per la prima volta dopo il termine della trasmissione condotta da Filippo Bisciglia proprio nello studio del dating show di Maria De Filippi, così da mettere un punto definitivo alla ...

Temptation Island - Vittorio e Vanessa attaccano Katia : lo studio di UeD insorge : Temptation Island, Vittorio e Katia ospiti a Uomini e Donne: lo scontro in onda giovedì 19 settembre Katia e Vittorio di Temptation Island sono stati ospiti a Uomini e Donne nella prima puntata del Trono Classico. Ovviamente non erano da soli, c'era Filippo Bisciglia ma anche Vanessa Cinelli, la nuova fiamma di Vittorio. Loro hanno

Uomini e Donne Puntata di Oggi 20 Settembre 2019 : Volano Insulti tra due ex di Temptation island! : Oggi a Uomini e Donne si riparla di Temptation Island. Dopo il faccia a faccia tra la fotonica Katia e Vittorio è la volta di Massimo e Ilaria. Indovinate come va a finire? Nel frattempo terminano i filmati di presentazione dei nuovi tronisti.

Anna Pettinelli a Temptation Island Vip - la figlia : “Uno scherzo!” : Temptation Island Vip, Anna Pettinelli: la figlia rompe il silenzio Anna Pettinelli e Stefano Macchi hanno deciso di mettere a dura prova il loro amore partecipando a Temptation Island Vip 2019. E proprio oggi la figlia della popolare speaker radiofonica ha rilasciato un’interessante intervista al settimanale Spy in cui ha rivelato come ha reagito quando i due fidanzati le hanno comunicato la decisione di andare nel reality: “Quando ...

Temptation Island - la prima coppia si sposa : Georgette Polizzi e Davide Tresse - che svolta : Nel numero di Spy in edicola da domani, venerdì 20 settembre, le foto esclusive del matrimonio di Georgette Polizzi e Davide Tresse la prima coppia di Temptation Island che convola a nozze. Alla festa hanno partecipato alcuni dei volti più popolari del mondo dei reality e dei social. «Ho vissuto il

Temptation Island VIP 2019 : Carolina Russi - figlia di Anna Pettinelli : "Faccio il tifo per lei e Stefano" : Anna Pettinelli e Stefano Macchi sono tra le coppie più sorprendenti di questa seconda edizione di Temptation Island VIP. Nonostante una differenza di 18 anni tra l'una e l'altro, il rapporto sembra non aver avuto ostacoli difronte a quello che viene ritenuto solo un numero ma l'aver partecipato ad un reality come questo comporta profonde riflessioni per i due.Il viaggio nei sentimenti servirà a fortificare l'amore? Ad essersi fatta un'idea è ...

Temptation Island Vip - Elga - sorella di Serena Enardu fidanzata con Pago : "Perché dovrebbe accontentarsi di un uomo così?" : Anche la sorella di Serena Enardu, compagna di Pago attualmente impegnata all'interno del villaggio di Tempation Island Vip, ha voluto dire la sua sul rapporto che lega da anni i due innamorati. Sull'isola delle tentazioni di Canale 5, infatti, vediamo una Serena e un Pago sempre più in conflitto, e anche i fan che stanno seguendo il programma temono che il rapporto che li lega da anni possa terminare.Pago, al secolo Pacifico Settembre, ...