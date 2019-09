Napoli-Cagliari – Statistiche | curiosità e cenni storici

Biglietti Napoli-Cagliari – Partita la vendita - tutte le info : Biglietti Napoli-Cagliari – Alle ore 11 di oggi è cominciata la vendita dei Biglietti per il match casalingo infrasettimanale Napoli-Cagliari di mercoledì 25 settembre alle ore 21:00 Biglietti Napoli-Cagliari – La SSC Napoli ha emanato le informazioni in merito all’ acquisto dei Biglietti: Per tutti i possessori di Fidelity Card, i titoli potranno essere caricati in modalità digitale presso tutti i punti vendita ...

Biglietti Napoli-Cagliari : domani alle 11 parte la vendita : I Biglietti per la gara di Campionato Napoli – Cagliari che si disputerà rispettivamente il 25 Settembre 2019 ore 21.00 presso lo Stadio San Paolo di Napoli saranno posti in vendita a partire da Venerdì 20 Settembre 2019 ore 11.00. Per tutti i possessori di Fidelity Card, i titoli potranno essere caricati in modalità digitale presso tutti i punti vendita abilitati, esibendo la fidelity, oppure, comodamente da casa, collegandosi al sito ...

Serie A - le ultime dai campi : l’infortunio di Muriel - la situazione di Lazio - Cagliari e Napoli : Si avvicinano le partite di Champions League ma il pensiero è anche rivolto alla prossima giornata del campionato di Serie A, ecco le ultime dai campi. Al lavoro il Cagliari in vista della sfida con il Genoa. Lavoro personalizzato per Nainggolan. Si torna in campo domani pomeriggio. La Lazio vuole dimenticare la sconfitta contro la Spal, buona notizia del recupero di Luiz Felipe, out a Ferrara per un problema alla caviglia sinistra, chi ha ...

Calciomercato - le trattative del giorno : ribaltone Neymar - innesti per Cagliari e Napoli : Calciomercato Cagliari, si muovono ancora i sardi dopo la già movimentata campagna di rafforzamento estiva. Andato via Barella, a centrocampo sono arrivati Rog, Nandez e Barella. Puntellati anche attacco e difesa con gli innesti di Simeone e Olsen. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). L’aggiornamento delle ultime ore sul fronte mercato del Napoli è che il club azzurro ha chiuso la trattativa con Llorente, l’ex Juventus può considerarsi un ...

Calciomercato 26 luglio venerdì : Dybala-Tottenham - maxi offerta da 90 milioni. Cagliari - torna Nainggolan? Napoli-Pepè - ci siamo! : Calciomercato 26 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi venerdì 26 luglio. JUVENTUS– Secondo quanto riportato dal “Daily Mail” il Tottenham sarebbe pronto a presentare un’offerta cash da 90 milioni di euro ai bianconeri per Paulo Dybala. Paratici potrebbe valutare il da farsi e aprire potenzialmente alla clamorosa cessione. In entrata occhi puntati su Chiesa […] L'articolo Calciomercato 26 luglio venerdì: ...