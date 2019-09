Napoli-Brescia – Statistiche | curiosità e cenni storici

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 20 settembre 2019)– Precedenti,sulla sesta giornata di campionato, la prima alle ore 12:30., sesta giornata del Campionato di Serie A 2019-2020. Le compagini scenderanno in campo allo Stadio San Paolo didomenica 29 settembre per il lunch match delle 12:30, il primo stagionale per gli azzurri. “Numeri primi” è la rubrica di ForzAzzurri che analizza ledel match di campionato. I precedenti traLe due squadre si sono sfidate un totale di 62 volte: 42 in Serie A, 18 in Serie B e 2 volte in Coppa Italia. Leggendo i numeri possiamo parlare di un sostanziale equilibrio nei risultati nei match di Serie A, di fatti ilha vinto 15 volte contro le 12 vittorie dei lombardi, 15 sono i pareggi. In totale sono 27 le vittorie azzurre, 19 i pareggi e 16 le sconfitte.Ilnon milita ...

