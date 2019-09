LIVE Laver Cup 2019 in DIRETTA | Fedrerer Zverev- Shapovalov Sock 1-0 | si parte con

Fonte : oasport

(Di venerdì 20 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-1 Due numeri disottorete che non permettono il recupero a. 40-15 Buona seconda die chiusura a rete del canadese. 15-15 Grandissimo rovescio diagonale dinon riesce a spostarsi in tempo. 15-0 Ottimo riflesso diche chiude in smash. 1-0non ha problemi a mantenere il servizio. 40-15 Ottima prima del tedesco. 30-15 Missile in diagonale di! 30-0 Rovescio in rete dadi. 15-0 Federer aggredisce subito la rete. 0-0 Si! Batte! INIZIO PRIMO SET 20.51 Si promette grande spettacolo per l’ultimo match della prima giornata. 20.49 Prosegue il riscaldamento dei protagonisti in campo. 20.47 Denisinvece è reduce da una stagione altalenante ma in cui ha raggiunto per la prima volta la top 20, una semifinale 1000 a Miami e la finale di doppio ...

