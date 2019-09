Laura Freddi ricorda l' ex a Vieni da me | Paolo Bonolis non mi faceva parlare in

Laura Freddi : “Paolo Bonolis non mi faceva mai parlare in tv - non voleva che facessi questo mestiere” : Laura Freddi è stata ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me e, nel corso dell’intervista, è tornata a parlare della lunga storia d’amore che ha vissuto con Paolo Bonolis rivelando un retroscena inedito sul loro rapporto. “Non mi faceva mai parlare, non era contento che facessi questo mestiere e lo posso capire”, ha detto precisando però che non è per questo motivo che è finita la loro relazione: “Ancora oggi le ...

“Io e Paolo Bonolis?”. Laura Freddi - dopo anni - vuota il sacco sulla loro storia. E spunta Ambra : Laura Freddi è tornata a parlare di Paolo Bonolis ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me. La presentatrice si presenta in studio con un look country, camicia pied de poule rosa e fucsia e jeans, per accogliere la Freddi. L’ex ragazza di Non è la Rai, oggi 47enne, si racconta senza freni dispensando voti con la paletta. Laura, che diventata mamma per la prima volta due anni fa, rivela di non essersi mai ritoccata. E forse è proprio per la sua ...

Caterina Balivo - Laura Freddi si confessa a Vieni da Me. Interviene Ambra : Caterina Balivo ospita Laura Freddi a Vieni da Me e a sorpresa telefona in diretta Ambra Angiolini. La presentatrice si presenta in studio con un look country, camicia pied de poule rosa e fucsia e jeans, per accogliere la Freddi. L’ex ragazza di Non è la Rai, oggi 47enne, si racconta senza freni dispensando voti con la paletta. Laura, che diventata mamma per la prima volta due anni fa, rivela di non essersi mai ritoccata. E forse è ...

Laura Freddi - Vieni da Me : l’intervento di Ambra e i rapporti con Bonolis : Laura Freddi a Vieni da Me: Ambra chiama in diretta e scatta l’emozione. Paolo Bonolis? “Avrei voluto andare avanti… Quando ero incinta mi ha toccato il pancino a un evento” Laura Freddi a ruota libera. La showgirl è sbarcata nel salotto di Vieni da Me, concedendo una ricca chiacchierata a Caterina Balivo. Tanti gli argomenti […] L'articolo Laura Freddi, Vieni da Me: l’intervento di Ambra e i rapporti con ...

Vieni da Me - colpo basso di Laura Freddi a Sonia Bruganelli : "Sapete cosa mi chiedono su Paolo Bonolis?" : Laura Freddi è stata ospite di Caterina Balivo nel salotto di Vieni da Me, in onda su Rai 1. Tanti gli argomenti toccati nella lunga intervista, dalla carriera alle curiosità sulla sua vita privata. Tra i vari punti, quindi, la Freddi ha raccontato della sua passata relazione con il presentatore Pao

Vieni da me : la telefonata di Ambra Angiolini per Laura Freddi (che non beve dalle tazze di Pamela Prati e Marco Caltagirone) : Caterina Balivo, nella puntata di giovedì 19 settembre 2019, ha ospitato Laura Freddi per sottoporla ad un'intervista con le emoticons. Tra i tanti personaggi che hanno costellato la carriera della showgirl romana, anche Ambra Angiolini, sua collega ai tempi di 'Non è la Rai':prosegui la letturaVieni da me: la telefonata di Ambra Angiolini per Laura Freddi (che non beve dalle tazze di Pamela Prati e Marco Caltagirone) pubblicato su TVBlog.it ...

Vieni da me - Balivo a Laura Freddi : “Dovresti cambiare lavoro” : Vieni da me, Caterina Balivo a Laura Freddi: “Dovresti cambiare lavoro” Ospite della puntata di oggi di Vieni da me è stata la showgirl Laura Freddi. Protagonista della rubrica Intervista con emoticon la Freddi si è raccontata a 360 gradi a Caterina Balivo. Laura, che ha ricordato il periodo di lavoro con Maurizio Costanzo a Buona Domenica, ha raccontato di essere poco ambiziosa e non le è mai piaciuto sgomitare per ottenere parti ...