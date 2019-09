“Ho vissuto un sogno per tanti anni” | Francesca Piccinini annuncia il suo ritiro a 40 anni

Fonte : sportfair

(Di venerdì 20 settembre 2019)dice basta: la campionessa italiana di pallavolo si ritira a 40Sembrava che questo momento non sarebbe arrivato mai, eppure,ha preso la sua decisione: la campionessa italiana di pallavolo hato oggi il suo. Atletica e in splendida forma,, la Valentino Rossi della pallavolo italiana, ha deciso di dire basta e, dunque, di ritirarsi dall’attività agonistica. “Non giocherò più a pallavolo, mi. Hounper, ma penso che sia arrivato il momento di dire stop a questa vita stupenda e iniziarne una nuova. Ho voglia di vivere altre emozioni“, le parole dellaa Silvia Toffanin, in un’intervista esclusiva a Verissimo. “È stata dura prendere questa decisione, ma ho 40ed esco da vincente perché due mesi fa ho vinto la mia settima coppa dei campioni. ...

OfficialASRoma : ©? @Florenzi: “Ho vissuto anche io quello che sta passando Devid Bouah. Gli ho detto che deve essere forte mentalme… - juventusfc : ?? #Sarri: 'Ho vissuto #JuveNapoli chiuso in una stanza. Umanamente mi è dispiaciuto per @kkoulibaly26 , ma ho pensa… - GruppoSVittore : RT @domenicocuppari: Clima :Spero e prego il Signore che non debbano pagare i debiti dei genitori i nostri ragazzi, io ho vissuto e vorre… -