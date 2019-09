Come cambia il consenso ai partiti dopo la scissione nel Pd Un sondaggio

Fonte : agi

(Di venerdì 20 settembre 2019) L'Istituto Demopolis ha misurato il peso delle forze politiche all'indomani della scelta di Renzi di fondare un nuovo partito. La Lega si conferma primo partito con il 33%; il Movimento 5 Stelle torna secondo partito con il 20,5% e supera di circa un punto il PD che, per effetto della, si attesta oggi al 19,4%. Fratelli d'Italia con il 7% scavalca di un punto Forza Italia (al 6%); Italia Viva avrebbe il 5,2%. Se si votasse per la Camera, secondo il Barometro Politico Demopolis, il partito di Matteo Renzi otterrebbe dunque poco più del 5%, con un elettorato certo del 4% e un bacino potenziale complessivo del 9% che prende in considerazione l'ipotesi di poter votare in futuro per Italia Viva. L'Istituto diretto da Pietro Vento ha analizzato per il programma Otto e Mezzo la composizione, piuttosto trasversale, delpotenziale al nuovo partito di Renzi, ...

