Al Bano confessa | “Non volevo separarmi da Romina | invocai un miracolo”

Fonte : dilei

(Di venerdì 20 settembre 2019) AlCarrisi torna a parlare della separazione daPower e del dolore provato quando fu costretto a lasciare la donna che amava. La coppia è stata legata dal 1970 al 1999 e ha vissuto un’intensa storia d’amore che nemmeno i litigi e le distanze sono riusciti a cancellare. Oggi, dopo anni di lontananza,e Alsono tornati a cantare insieme e in tanti sperano che fra i due possa esserci anche un ritorno di fiamma. La separazione, dopo 29 anni di passione, arrivò in un momento molto difficile per la famiglia. Nel 1994 infatti Ylenia, la primogenita della coppia, scomparve in circostanze misteriose mentre si trovava a New Orleans. Un dolore enorme che portò Alad allontanarsi sempre di più, creando una distanza che divenne incolmabile, soprattutto per la Power. Fu lei, come ha svelato il cantante di Cellino San Marco, a chiedere il divorzio, ...