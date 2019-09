Roma | rapinava e picchiava prostitute | quarantenne arrestato

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 19 settembre 2019) Michele Di Lollo L'uomo, catturato dai carabinieri, è ritenuto responsabile di tre violenze avvenute negli ultimi anni nella capitale a danno di altrettante giovani squillo romenegronda violenza.lasciandole in strade isolate. Prometteva denaro. Pattuiva prestazioni sessuali da consumare lontano da occhi indiscreti. Trovato l’accordo con le meretrici, le caricava in auto. Ma, invece di andare nella sua abitazione, le violentava, le costringeva ad avere rapporti sessuali non protetti e poi ledel denaro e del telefono cellulare abbandonandole in strade isolate distanti anche 50 chilometri dal luogo in cui aveva colto le vittime. Catturato. Le violenze dell’uomo, residente nel borgo di Bracciano, sono però state interrotte dai carabinieri. Ad incastrarlo una delle vittime che ha fotografato l’uomo e la sua auto dopo ...

