Quattroruote Hybrid Tour - Quattro week-end per provare le auto ibride

(Di giovedì 19 settembre 2019) Si fa un gran parlare dima non a tutti è capitato di guidarle. Loccasione, se volete, ve la offriamo noi con ilappuntamenti in altrettanti centri commerciali dItalia per testare alcuni modelli elettrificati attualmente disponibili sul mercato. Il calendario. Si comincia il-end prossimo (28 e 29 settembre) a Roma, nel Centro Commerciale Romaest. Seconda tappa (5/6 ottobre) Pompei, a La Cartiera, quindi Padova (12/13 ottobre), al centro Le Brentelle e infine Milano (19/20 ottobre), al Citylife Shopping District. Chiunque potrà venire e, gratuitamente, mettersi al volante delleaccompagnato da driver esperti. Il parco vetture. A proposito, quanti e quali sono i modelli? Sei in tutto: duepure emild. Le prime sono rappresentate dalla Toyota con la Suv Rav4 e la due volumi Corolla. Sarà invece possibile ...

