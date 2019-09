Pirateria | De Siervo | «Giusto colpire anche gli utenti | è come rubare»

La bomba di De Siervo : “Alcuni giocatori importanti non sono in Italia per colpa della Pirateria” : “Probabilmente alcuni giocatori importanti in giro per il mondo non sono in Italia per colpa della pirateria”. E’ la clamorosa bomba lanciata dall’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo a margine della presentazione delle figurine Adrenalyn Panini, spiegando che i mancati introiti legati alla pirateria per il calcio Italiano ammonterebbero a 400 milioni. “I nostri presidenti sono degli eroi ...

Serie A - operazione Eclissi contro la Pirateria : le dichiarazioni del presidente Miccichè e dell’ad De Siervo : “Desidero complimentarmi con le forze dell’ordine per questa operazione senza precedenti. La pirateria è una piaga che drena risorse altrimenti investite e alimenta circuiti malavitosi. Solo in Italia i danni economici e di impiego superano il miliardo di euro. La Lega Serie A ha stanziato dei fondi per combattere questo fenomeno criminale e il nostro obiettivo è quello di ridurre sensibilmente il numero dei pirati già in questo ...

Serie A - De Siervo : “20 campioni per la lotta al razzismo. La Pirateria indebolisce il campionato” : L’ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Sulla tentata aggressione al presidente della Sampdoria: “Chiamerò il presidente Ferrero, perché questi atti rendono incivile il nostro Paese. Al netto di questo è un aspetto che stiamo cercando di debellare. L’Italia non è un paese razzista, ma ci sono gruppi di cretini“. “Allo stadio tutti si sentono più liberi di dire ...