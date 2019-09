Pay tv pirata | oscurato Xtream Codes | utenti rischiano carcere e multe fino a 25mila euro

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 19 settembre 2019) Un colpo al "pezzotto televisivo". La piattaforma greco-bulgaraè stata sequestrata e oscurata dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Napoli. Consentiva di rivendere i programmi della pay tv - da Sky a Dazn, passando per Netflix e Infinity - a prezzi stracciati, massimo 10-12al mese, a una platea di circa 4,5 milioni di device (tv, pc e smartphone). Al momento del sequestro, 700mila apparecchiature erano collegate a questa popolare Iptv. Moltiorasevere sanzioni: una multa da 2500 ae da sei mesi a tre anni di reclusione. "Individueremo gliitaliani e verranno perseguiti", ha promesso il colonnello Giovanni Reccia, comandante del nucleo speciale tutela della privacy e frode tecnologica delle Fiamme Gialle. Tv, operazione denominata Eclissi L'operazione, dal nome in codice Eclissi, svolta in ...

infoitestero : Pay tv pirata, Donna Flora e quel tesoro di tessere: indagini partite da una casa di Napoli - bianca_caimi : RT @LaStampa: Fino a quasi 26 mila euro di sanzione oppure la detenzione fino a 3 anni: perché a compiere il reato non sono solo gli organi… - zazoomnews : Pay tv pirata Donna Flora e quel tesoro di tessere: indagini partite da una casa di Napoli - #pirata #Donna #Flora… -