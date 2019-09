Marotta | ' Conte è un vincente | con la Juve tre scudetti con potenzialità ridotte'

Inter - Marotta elogia Conte e parla della questione stadio : “Aperte più soluzioni” : “Conte è un vincente, la sua esperienza con la Juve è coincisa con 3 Scudetti. La squadra era diversa da quella di oggi e l’impatto con la Champions è stato molto difficoltoso, ma per un allenatore bravo giocare la Champions o altre competizioni è equivalente. Stasera non conosciamo il valore dell’avversario, così come il nostro”. Sono queste le parole dell’ad dell’Inter Beppe Marotta ai microfoni di Sky ...

Allegri : «L’Inter di Conte e Marotta può vincere lo scudetto. La Juve di Sarri? Sì - l’ho guardata» : “Non sono pentito della scelta fatta con la Juventus, le cose non vanno forzate” parla così del suo addio ai bianconeri Massimiliano Allegri intervistato da Massimo Giletti. Come riporta padovasport.tv il tecnico non è assolutamente pentito di aver lasciato la guida della Juve dopo 5 anni intensi di lavoro e risultati “Abbiamo capito tutti e due, forse il presidente lo ha capito prima di me, che era il momento di prendersi una ...

CorSport : il capolavoro Marotta-Conte dimostra che il gap con la Juve può essere annullato : Quello compiuto da Marotta e Conte all’Inter è un vero e proprio capolavoro, scrive Andrea Ramazzotti sul Corriere dello Sport. Qualcosa che conferma che l’investimento fatto da Suning per portare i due ex Juve a Milano è stato ben speso. E che dimostra che “il gap con i campioni d’Italia può essere accorciato sensibilmente. Se non addirittura annullato”. In otto mesi all’Inter, Marotta ha rivoluzionato il club, sia ...

Inter-Lecce - Conte contento a metà : “bisogna migliorare per essere protagonisti. Icardi? Marotta è stato chiaro” : L’allenatore dell’Inter ha parlato al termine della vittoria contro il Lecce, soffermandosi anche su Icardi e sul mercato Vince e convince l’Inter nel posticipo della prima giornata di Serie A, i nerazzurri si impongono 4-0 sul Lecce al termine di una partita giocata alla perfezione dagli uomini di Antonio Conte. Marco Alpozzi/LaPresse Una prestazione positiva quella di Lukaku e compagni, che non ha convinto appieno ...

Repubblica : Conte preme su Marotta. Vuole Dybala all’Inter : Dzeko ha rinnovato con la Roma e Conte, che lo aspettava da più di un mese, si trova di nuovo con una punta in meno. L’allenatore dell’Inter allora va alla carica, scrive Repubblica. Avrebbe chiesto a Marotta di forzare i tempi con la Juve, cioè di convincere Dybala a vestire la maglia nerazzurra. E quindi di lavorare ad uno scambio con Icardi. Le cose, però, non sono così semplici. Dybala ha ancora grosse perplessità ...

CorSport : Per Paratici sarebbe devastante essere sconfitto da Marotta e Conte : Nella guerra della Juve contro l’Inter per Lukaku c’è molto di più di un calciatore in ballo. C’è una importante questione personale, scrive il Corriere dello Sport. I due sono stati amici per la pelle fino al 30 settembre 2018, quando Marotta annunciò l’addio alla Vecchia Signora. Paolo Ziliani, ieri, sul Fatto Quotidiano, ha raccontato nel dettaglio i motivi degli screzi tra Paratici e Marotta, rimandandoli addirittura ...

Calciomercato Inter - Conte vuole un centrocampo da sogno - Marotta vicinissimo al guerriero Arturo Vidal : Uno dei centrocampisti più forti in assoluto potrebbe essere il rinforzo da sogno per la squadra nerazzurra. Antonio Conte ha chiesto un centrocampo forte e con uomini in grado di difendere ma anche di offendere. Dopo gli acquisti dei giovani ma validissimi Barella e Sensi, Marotta punta tutto su un fortissimo centrocampista del Barcellona, autore di 3 goal e 7 assist nella passata stagione , stiamo parlando di Arturo Vidal. Il ...

Marotta : 'Simbiosi con Conte - arriveranno due punte - una di esperienza e una giovane' : L'Inter è pronta a sfidare mercoledì 24 luglio alle 13:30 ora italiana la Juventus, dopo la prestazione discreta contro il Manchester United, terminata con una sconfitta per 1 a 0. L'esigenza principale della dirigenza interista è quella di lavorare sul mercato, alla ricerca degli innesti funzionali al gioco di Antonio Conte. A tal riguardo ha parlato l'amministratore delegato della società di Suning, Giuseppe Marotta, che ha confermato all'Ansa ...

Inter - l’annuncio di Marotta : “ho parlato con Conte…” - in arrivo i colpi di calciomercato : “Con Conte abbiamo avuto un incontro proficuo, nel quale è emerso una volta di più che la società e il tecnico sono in simbiosi: presto avrà la rosa vera completa per lavorare sui dettagli come vuole e sa fare”, sono le dichiarazioni direttamente dalla Cina di Beppe Marotta che tranquilla i tifosi dopo le voci di un possibile malumore dell’allenatore ex Juve in relazione al mercato portato avanti dal club nerazzurro. E’ andato ...

Inter – Vertice di mercato in Cina : Marotta rassicura Conte e tifosi nerazzurri : Marotta rassicura i fan nerazzurri e l’allenatore Antonio Conte: Vertice di mercato in Cina Vertice di mercato in Cina per l’Inter: Beppe Marotta ha incontrato il presidente Steven Zhang, il ds Ausilio, l’amministratore delegato Corporate Alessandro Antonello e Gabriele Oriali per lavorare per la rosa nerazzurra. Al termine dell’incontro Marotta ha voluto rassicurare i fan ed il nuovo allenatore dell’Inter: ...