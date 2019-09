Manchester United | Scholes durissimo contro Pogba | “se dovesse andarsene | non sarebbe una

Fonte : sportfair

(Di giovedì 19 settembre 2019) L’ex giocatore delloha attaccato duramente, colpevole di non impegnarsi abbastanza in campo Le prestazioni di Paulin questa stagione non convincono Paul, alquanto critico nei confronti del centrocampista del. LaPresse/PA Intervenuto ai microfoni di talkSport, il britannico non ha usato parole al miele per il francese: “penso sia abbastanza chiaro che vuole andare via, voleva andare al Real Madrid e, per qualche motivo, alla fine non è successo. Se gli hanno chiesto di rimanere per un anno vedremo cosa succederà più avanti, ma non credo cheuna grande perdita per lo. Non credo che la sua forma sia stata eccezionale ultimamente, e nel corso dei due o tre anni che è stato alle sue prestazioni non sono state esaltanti. Sono sicuro che ci sono altri giocatori che possono fare altrettanto un buon ...

