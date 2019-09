Inter | Napoli e Juve crescono sui social | i dati nel report “The European Football Club”

Champions League - le quote su Inter e Napoli dopo la prima giornata : quote Champions League – Sono stati due giorni Interessanti per quanto riguarda la Champions League, successo incredibile per il Napoli, la squadra di Ancelotti ha vinto contro i campioni d’Europa in carica, deludente invece la prestazione dell’Inter che non è andato oltre il pareggio davanti al pubblico amico contro lo Slavia Praga. Il Napoli è balzato in testa nella scommessa su chi arriverà primo nel gruppo E: secondo ...

Pres. Lecce : “Ci Interessava un calciatore del Napoli - ma…” : Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli Il presidente del Lecce, nel corso dell’intervista, ha svelato anche un retroscena di mercato: “Ho visto solo le azioni salienti di Napoli-Liverpool e mi è bastato per apprezzare la qualità incredibile di questa squadra, da italiano sono stato contento per il risultato. Per noi è una sfida complicatissima che ...

FOTO – Sorpresa a Castel Volturno! Appena arrivato per Intervistare Ancelotti. La SSC Napoli pubblica lo scatto sui social : Castel Volturno, Stoichkov intervista Carlo Ancelotti A Castel Volturno è arrivato Stoichkov per intervistare il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti. La SSC Napoli ha postato lo scatto sul proprio profilo social, con questa didascalia: “Stoichkov intervista Ancelotti. Si incontrano storie di calcio, vittorie e successi” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI VIDEO – Nasce la Llorente mania! Peppe Iodice, coro ...

La Stampa : il Napoli compie l’impresa - l’Inter non ci prova neanche : Il Napoli si è dimostrato all’altezza della Champions, scrive Gigi Garanzini su La Stampa. L’Inter, invece, al massimo dell’Europa League. Due prestazioni completamente diverse, con la squadra di Ancelotti che “ha sofferto e stretto i denti finché ce n’è stato bisogno, ma non ha mai rinunciato a provarci” e che ha trovato i due colpi vincenti nel finale. Ma che ha giocato alla pari contro i campioni d’Europa e, come ...

Champions League - i risultati di martedì 17 settembre. Vince il Napoli - pareggiano Inter e Barcellona - Valencia batte Chelsea : Oggi martedì 17 settembre è incominciata la Champions League 2019-2020 di calcio, prima giornata davvero ricca di emozioni con tanti gol e alcuni risultati a sorpresa. L’Italia sorride a metà: impresa fenomenale del Napoli che ha sconfitto il Liverpool per 2-0 grazie al rigore trasformato da Mertens all’ottantesimo minuto e al sigillo di Llorente nel recupero, pareggio deludente per l’Inter in casa contro il modesto Slavia ...

Highlights Inter-Slavia Praga 1-1. Barella salva in nerazzurri al 92'. Napoli-Liverpool 2-0 : Mertens-Llorente - sorride Ancelotti : Highlights INTER SLAVIA Praga- Passo falso nerazzurro nel match d’esordio in Champions League contro lo Slavia Praga. Un gol di Barella salva in nerazzurri da una clamorosa sconfitta. Si complica sul nascere il percorso dell’Inter in Champions League, nerazzurri chiamati alle sfide contro Borussia Dortmund e Barcellona. Straordinario Napoli contro il Liverpool. Gli uomini di […] L'articolo Highlights Inter-Slavia Praga 1-1. ...

Champions League 2019/20 : si parte con l’Inter su Sky e il Napoli anche su Canale 5 : Carlo Ancelotti Prende il via la Uefa Champions League 2019/20, 65° edizione della più importante competizione calcistica europea riservata ai club. Ad inaugurare la stagione, per quanto riguarda le squadre italiane, è l’Inter, che ospita a Milano lo Slavia Praga. Il Napoli, invece, affronta in casa i campioni in carica del Liverpool. Tutte le otto partite della serata sono in esclusiva su Sky, ad eccezione del match degli uomini di ...

Del Piero : “Anti-Juve? Inter davanti al Napoli. Su Ancelotti e la Champions…” : Del Piero: “Anti-Juve? Inter davanti al Napoli”. L’ex attaccante bianconero parla della lotta scudetto e i gironi di Champions League alla Gazzetta dello Sport Del Piero: “Anti-Juve? Inter davanti al Napoli. Su Ancelotti e la Champions…”. «Per la Juve non è stato un cattivo sorteggio. Ma la terza del girone, sulla carta il Leverkusen, è da prendere con grande attenzione. Sarebbe importante arrivare al ...

Champions League 2019 20 - in campo Inter e Napoli : Oggi riparte la Champions League. E sarà l'Inter di Antonio Conte, capolista a punteggio pieno in campionato, ad inaugurare la 1a giornata affrontando lo Slavia Praga a San Siro alle 18.55. Le squadre italiane in gara sono 4: oltre ai nerazzurri, scende in campo quest'oggi alle 21 il Napoli contro i campioni d'Europa del Liverpoo. Un piatto forte già al primo turno che nella giornata di domani ne propone un altro: ...

Champions League - Napoli-Liverpool in diretta su Sky e Canale 5 - Inter-Slavia Praga solo su Sky : Stasera, martedì 17 settembre 2019, torna la Champions League. Le partite della più importante competizione europea per club saranno trasmesse in esclusiva da Sky, mentre Mediaset manderà in onda una gara in chiaro su Canale 5. Le italiane protagoniste sono 4, ossia Juventus, Napoli, Inter e Atalanta. Di seguito la programmazione delle partite di oggi.prosegui la letturaChampions League, Napoli-Liverpool in diretta su Sky e Canale 5, ...

Sky Sport Diretta Champions #1 - Palinsesto Telecronisti Juventus - Inter - Napoli - Atalanta : Dopo il via della Serie A, dal 17 settembre riparte anche la UEFA Champions League 2019/2020 e Sky seguirà l'Intero torneo, con la Diretta dei 125 incontri live oltre a Diretta Gol per vivere tutte le partite in contemporanea. Inoltre i migliori...

Risultati Champions League - il programma completo : l’Inter riceve lo Slavia Praga - c’è Napoli-Liverpool : Risultati Champions League – Torna a risuonare la musichetta più famosa del calcio, quella della Champions League. Prende il via la fase a gironi. La prima italiana impegnata sarà l’Inter, martedì contro lo Slavia Praga. A seguire il Napoli riceve il Liverpool. Occhio al big match tra Borussia Dortmund e Barcellona. Mercoledì sarà la volta di Dinamo Zagabria-Atalanta e Atletico Madrid-Juventus. Attesissima la sfida tra Psg e ...

È partita la guerra mediatica tra Conte e Sarri - l’Interista ricorda le parole di Sarri a Napoli : La Gazzetta dello Sport accende la sfida già tra Antonio Conte e Maurizio Sarri. Quando l’interista parla di ‘fatturato’, si riferisce alle parole di Sarri ai tempi di Napoli. Nel 2016 disse: “abbiamo grandi giocatori ma da qui a competere con la Juve ce ne passa alla lunga il fatturato pesa”. Oggi comanda la Juventus su questo aspetto, dove però l’Inter non può certo lamentarsi. PER LEGGERE TUTTE LE ...

Pronostici Champions League – Inter e Napoli - si comincia : le quote di Sisal Matchpoint sulle gare di domani : L’Inter di Conte, dopo l’en plein in campionato, fa il suo esordio in Champions League ospitando a San Siro lo Slavia Praga, che torna nella massima competizione europea dopo 12 anni di assenza. La prima uscita in Champions sarà vincente per i nerazzurri, che secondo gli esperti di Sisal Matchpoint sono nettamente favoriti, a 1.35, per il blitz dei cechi a San Siro si sale a 9 volte la posta, il pareggio viaggia a quota 5.00. Dalla parte ...