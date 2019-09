I Depeche Mode al cinema con Depeche Mode | Spirits in the forest il 21 e 22 novembre

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 19 settembre 2019) I, insieme a Trafalgar Releasing, Sony Music Entertainment e BBH Entertainment, sono lieti di annunciare l’uscita del nuovo film concertoIN THE, che sarà neisolo il 21 e 22(elenco delle sale a breve su www.nexodigital.it). Il film riunirà i fan per celebrare tutta la forza della musica e delle esibizioni deie sarà proiettato in oltre 2.400, da Adelaide a Zagabria, in oltre 70 paesi. Diretto dal pluripremiato regista Anton Corbijn,IN THEsegue il Global Spirit Tour 2017/2018, che ha visto la band suonare davanti a più di 3 milioni di fan in 115 concerti in tutto il mondo. Immergendosi nelle storie di sei fan molto speciali dei, il film intreccia esilaranti performance musicali del tour al famoso Waldbühne di Berlino (“Stage”) ad intimi filmati ...

