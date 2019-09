Femminicidi | da “amore folle” a “se avesse voluto ucciderla | l’avrebbe fatto”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2019) “Sel’avrebbe fatto”. Così nella puntata di Porta a Porta andata in onda la sera del 17 settembre, Bruno Vespa si è rivolto a Lucia Panigalli, vittima di tentato omicidio, aggredita nel 2010 dal suo ex compagno, Mauro Fabbri. Un’affermazione, insieme ad altre pronunciate dal conduttore, che ha subito scatenato le polemiche, soprattutto dei molti comitati femminili che difendono i diritti delle donne e che hanno definito “inaccettabile” l’intervista. La storia della Panigalli è complessa e termina con la scarcerazione “per buona condotta” di Fabbri che è ora in libertà vigilata dopo otto anni e mezzo di galera. Lui vive a pochi chilometri da lei, e questo la terrorizza, soprattutto perché, come denuncia la donna, lui “non si è pentito”. In carcere infatti Fabbri ha commissionato al compagno di cella ...

