Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 19 settembre 2019) La lotta diU2 per lacontro l'AIDS è cosa nota, tant'è che il frontman della band irlandese è anche fondatore dell'associazione benefica Red con iniziative a livello globale. Tuttavia, il cantautore sostiene che dall'esplosione dell'AIDS ad oggi sono stati fatti tanti progressi, ma non ancora sufficienti al punto di abbassare la guardia e non parlare più di emergenza. Per questo Vox ha riunito 17diai quali ha commissionato dipinti murali per continuare a sensibilizzare sul tema, in varie città del mondo e in luoghi specifici: Londra, New York, Washington, Berlino, Parigi e Lione. Tra glicoinvolti sarà presente anche Shepard Fairey, che ha firmato la storica immagine Hope per l'ex presidenteStati Uniti Barack Obama.U2 ha spiegato la sua scelta in una nota: Glidihanno tenuto alta ...

Ary1797 : RT @OptiMagazine: Bono degli @U2 riunisce un team di artisti di strada per una campagna di sensibilizzazione contro l'AIDS - OptiMagazine : Bono degli @U2 riunisce un team di artisti di strada per una campagna di sensibilizzazione contro l'AIDS… - vodkelena : UPDATE: ho scoperto un altro membro degli Exo e cioè D.O. parecchio bono anche questo peccato che è al militare don… -