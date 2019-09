Uomo per un taglio di capelli sbagliato fa una strage | uccide la moglie e i suoi sei figli

Nuova specie di salamandra gigante scoperta in Cina : è grande come un Uomo e a rischio estinzione : Grazie alle analisi genetiche condotte su vari esemplari presenti in natura e campioni museali, un team di ricerca internazionale ha determinato che esistono tre specie di salamandre giganti cinesi. Fino ad oggi si riteneva che ne vivesse solo una, Andrias davidianus, in pericolo critico di estinzione. Una delle nuove specie è considerata l'anfibio più grande del mondo.Continua a leggere

L’Uomo del giorno - Simone Perrotta : vita da mediano e trequartista - una statua dedicata e il Mondiale del 2006 : Nato a Ashton-under-Lyne, nella contea inglese di Greater Manchester, Simone Perrotta vi ha vissuto fino all’età di 5 anni, trasferendosi in seguito a Cerisano, nella provincia di Cosenza. Inizia la carriera con la maglia della Reggina, uscendo da uno dei vivai più floridi d’Italia. Nell’estate del 1998 viene ingaggiato dalla Juventus. Trova pochissimo spazio e passa al Bari. Vive tre stagioni ottime con la maglia del ...

Chef Rubio attacca Matteo Salvini : “Sfrutti una bambina per i tuoi scopi - sei un Uomo spregevole” : Non è piaciuta a Chef Rubio la mossa di Matteo Salvini di far salire sul palco la piccola Greta, indicata come una tra le bimbe protagoniste dei fatti di Bibbiano. Il cuoco di "Camionisti in trattoria" in un tweet esprime il suo profondo sdegno verso il leader leghista: "Sei una persona spregevole".Continua a leggere

Espulso da Uomo - rientra in Italia come donna e si sposa : niente permesso di soggiorno - scattano le manette : Espulso durante lo scorso dicembre ed allontanato dal nostro paese in data 22 gennaio, lo straniero aveva deciso di cambiare sesso una volta tornato in patria. rientrata illegalmente, la donna ha sposato un Italiano, ma invece del permesso di soggiorno ha trovato le manette Federico Garau ? Luoghi: Reggio Emilia

Montagna : in corso ricerche di Uomo disperso nel Verbano : Riprese oggi le operazioni di ricerca dell’uomo scomparso lo scorso 8 settembre a Coipo, nel Comune di Montecrestese, nel Verbano: coinvolte oltre 200 persone, tra soccorso alpino, vigili del fuoco, militari della Guardia di Finanza, protezione civile e volontari. Gli operatori del soccorso, per riuscire a condurre ricerche mirate, hanno lavorato per 2 giorni organizzando le varie squadre e perimetrando le varie zone che oggi verranno ...

Profumi da Uomo - 8 nuove fragranze per l'autunno : Settembre è il mese del cambio di stagione, non solo nell'armadio ma anche nel guardaroba olfattivo. Le note fresche, marine, vanno così sostituite da aromi caldi e avvolgenti, come fossero un cappotto che prende il posto dell'amato costume estivo. Ma non aspettatevi solo i classici must-have autunnali, come il vetiver, il cashmere, il patchouli e l'ambra. Pensate di mixarli a un ricordo di agosto, come gli agrumi, il ...

Andria - lite in strada per una mancata precedenza : un Uomo muore accoltellato : Una terribile tragedia si è verificata ieri sera ad Andria, nella provincia pugliese Bat, dove un uomo di 28 anni, Giovanni Di Vito, è morto dopo essere stato accoltellato per strada da un 50enne del posto, una persona quest'ultima già nota alle Forze dell'Ordine per alcuni precedenti di natura penale. Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, il dramma è scaturito al culmine di una lite. I due si trovavano nelle rispettive ...

CODICE LA VITA È DIGITALE/ "Perle" e svarioni di un'ideologia contro l'Uomo : Il programma Rai, pur restando un ottimo prodotto, si arena su singolarità e transumanesimo, scadendo in cliché irrealistici buoni per dei nerd

Resti di un Uomo disperso dal 1997 ritrovati grazie a Google Earth [GALLERY] : I Resti di un uomo scoperti in Florida sono quelli di William Moldt, che era disperso da oltre 20 anni. Il mistero di dove fosse sparito Moldt l’8 novembre del 1997, quando aveva 40 anni, aveva lasciato perplesse le autorità. Tuttavia, il caso è stato risolto da qualcuno che ha visto un’auto affondata in un bacino su Google Earth e ha avvisato la polizia. I Resti dell’uomo sono stati trovati nel veicolo sommerso in un bacino di Wellington, ...

Il gel per capelli Uomo è tornato : I grandi eventi di questo scorcio finale dell’estate annunciano il ritorno del gel per capelli che le star più eleganti sfoggiano senza timore di sembrare sudati nei loro completi autunnali. Ecco gli esempi migliori da cui farsi ispirare. 1 - Timothée Chalamet Un esempio da ricordare: se i tuoi capelli sono lunghi e ricci, occorrono più strati di gel. E se riesci a fare come lui il tuo taglio vale da solo il prezzo dei ...

Bari Uomo scaraventa nel fossato del castello Svevo il suo cane poi si allontana - l’animale dopo il volo di 5 metri è salvo per miracolo : Un cane di 2 anni e mezzo è stato abbandonato in un modo brutale dal suo padrone. Il grosso cane, dal peso di 25 chili, è stato scaraventato da unuomo nel fossato del castello Svevo in pieno centro a Bari. L’uomo poi si è allontanato velocemente. Il cane, dopo il volo di 5 metri, si è rialzato ma è apparso subito frastornato e impaurito. Sul posto sono intervenuti i volontari del canile sanitario comunale che sono riusciti a portare ...

Scoperta anguilla elettrica che genera la scarica più forte del regno animale : può uccidere un Uomo : Grazie alle analisi genetiche e morfologiche condotte su oltre cento elettrofori, pesci comunemente conosciuti come "anguille elettriche", un team di ricerca internazionale ha scoperto due nuove specie. Una di esse, l'Electrophorus voltai, è capace di sprigionare una scarica di 860 volt, la più alta del regno animale e in grado di uccidere un uomo.Continua a leggere

Inter - 5mila tifosi in DUomo per il lancio della terza maglia : L’Inter ha salutato oggi 5.000 tifosi presso il Nike store di Corso Vittorio Emanuele II nel cuore della città di Milano in occasione del lancio della terza maglia. Mirco Mengozzi ha presentato i giocatori, il mister Antonio Conte, Lele Oriali e Javier Zanetti e intrattenuto la folla, ospiti i nerazzurri d’eccezione l’attrice Matilde Gioli e […] L'articolo Inter, 5mila tifosi in Duomo per il lancio della terza maglia è stato ...

Veronica Lario - chi è l’Uomo che lasciò per sposare Silvio Berlusconi : Veronica Lario e Silvio Berlusconi si sono innamorati in piccolo camerino del teatro Manzoni, a Milano. Lei recitava in ‘Il magnifico cornuto’ di Fernand Crommelynck, con la compagnia di Enrico Maria Salerno. Tra i due è stato amore a prima vista, ostacolato però da una fede che Silvio era sposato con Carla Dall’Oglio dalla quale aveva avuto due figli, Marina e PierSilvio. Il divorzio arriverà, qualche anno dopo. L’ex ...