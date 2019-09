TripAdvisor | nel 2018 un milione di recensioni false

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 18 settembre 2019) È stato uno dei primi – nel 2000 – che ha avuto la semplice idea di fondare una community di utenti che con i propri giudizi, commenti, fotografie, aiutasse gli altri utenti a scegliere ristoranti, hotel, attrazioni turistiche. Il giudizio degli altri come metro di valutazione dei luoghi, un sistema apparentemente semplice che mentre cresceva nel successo mostrava le sue debolezze. La spina del fianco diè da sempre la recensione falsa: non solo quella del ristoratore a fianco che tenta di boicottare il competitor, ma quella prodotta a pagamento da un esercito di «finti recensori» e «finti profili» pagati a recensione. Con dirette conseguenze dalle critiche di utenti e strutture alle denunce da ristoratori e albergatori per pratiche commerciali scorrette. Mentre non si contano coloro che hanno provato a mettere nel sacco gli algoritmi didenunciandone ...

