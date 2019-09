Taranto | spunta tra i palazzi il murale di Nadia Toffa

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Emanuela Carucci La ex Iena di Italia 1, venuta a mancare il 13 agosto scorso, è stata al fianco dei tarantini per combattere uno dei problemi più grandi che incombono sulla città: l'inquinamento e la tutela della salutevuole rendere omaggio alla sua cittadina onorariacon unche la ritrae vestita da "Iena" e con la bocca sorridente, come piace ricordarla. Già dalle prime ore di questa mattina c'è chi lavora per terminare il dipinto in Via Lago di Monticchio, nel quartiere Salinella, un rione periferico della città.è venuta a mancare lo scorso 13 agosto presso la "Casa di Cura Domus Salutis" di Brescia, dove era ricoverata da inizio luglio in seguito all'aggravarsi delle sue condizioni di salute, ha lasciato un vuoto incolmabile sopratutto tra gli ultimi. Ilvuole restituire al'affetto che ha sempre dimostrato ai ...

